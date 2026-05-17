康城影展2026丨是枝裕和率綾瀨遙出席《再生家族》首映禮 姬絲汀被拍檔Emma Mackey搶晒鏡

第79屆康城影展昨日（16日）迎來多部參展作品，包括日本名導是枝裕和新作《箱中的羊》、美國獨立電影導演James Gray作品《Paper Tiger》、西班牙導演Rodrigo Sorogoyen新作《The Beloved》，以及法國導演Quentin Dupieux作品《Full Phil》。

《再生家族》獲觀眾鼓掌近10分鐘

其中最受關注的就是曾憑《小偷家族》奪得金棕櫚獎的是枝裕和，今次他挾着新作《再生家族》（香港譯名）再攻影展競賽單元。影片描述一對夫婦痛失愛子，卻迎來了一個與兒子外貌一模一樣的機械人，此片探討了科技與人性之間的界限。在片中飾演喪子夫婦的綾瀨遙和搞笑組合千鳥成員大悟，以及扮演小機械人的童星桒木里夢，亦聯同是枝裕和出席首映禮。而是枝裕和的愛將安藤櫻和及好友、內地名導賈樟柯都有現身撐場，據日媒報道金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）和荷里活男星占士法蘭高（James Franco）都有來睇首映。放映過後，觀眾鼓掌近10分鐘。是枝裕和亦坦言鬆了一口氣：「我能感覺到觀眾一直全神貫注地觀看電影，直到最後一刻。」

史嘉莉祖安遜未有現身康城

James Gray的主競賽作品《Paper Tiger》同樣矚目，影片由全明星演繹，包括史嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、阿當哉華（Adam Driver）、Miles Teller等。雖然女主角史嘉莉未有現身，但首映禮上依然星光熠熠，除了評審狄美摩亞（Demi Moore）和趙婷來睇戲之外，姬蒂白蘭芝和茱莉安摩亞（Julianne Moore）亦有出席首映。這部犯罪劇情片描述一對兄弟為追逐美國夢挺而走險，並捲入一場危險的俄羅斯黑手黨陰謀。首映禮上影片獲得全場觀眾鼓掌達10分鐘，期間James即場致電給史嘉莉作視上通話，但史嘉莉未有接聽，場面搞笑。此外，早前獲評審Paul Laverty點名指為其受荷里活主流封殺感婉惜的西班牙影帝謝菲亞巴登（Javier Bardem）亦聯同導演Rodrigo Sorogoyen，出席其主演競賽單元作品《The Beloved》首映。而姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、活地夏里遜（Woody Harrelson）則聯同導演Quentin Dupieux出席午夜展映單元作品《Full Phil》首映禮。姬絲汀身穿紅黑亮片晚裝現身，卻被選穿大三角挖空性感晚裝的拍檔Emma Mackey搶晒鏡。