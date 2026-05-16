梁朝偉談荷李活製作嚴謹卻欠靈活 曾與《尚氣》導演爭論一提議遭秒拒 網民：因此Marvel已沒落

早已榮升國際級影帝的梁朝偉（偉仔）早前遠赴紐約，為其最新電影《Silent Friend》進行宣傳活動，期間接受了外國傳媒的專訪。訪問中，梁朝偉罕有大談早年首度進軍荷李活、拍攝Marvel（漫威）超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的幕後秘辛，更爆料指當年初到劇組，竟曾為了角色的武打風格與導演發生爭論！

梁朝偉指Marvel片場嚴格「一字不改」

談及首次參演荷李活Marvel電影的感受，梁朝偉坦言製作規模與以往參與的港產片有著天壤之別。他大讚劇組極度專業且效率極高，每天都能準時完成龐大的拍攝工作。

不過，習慣了香港電影靈活拍攝、經常「爆肚」的梁朝偉直言，在荷李活的超級英雄片場裡，演員幾乎零即興發揮空間，劇本更是嚴格到一隻字都不能改，對他來說是一次截然不同的演出體驗。

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梁朝偉提倡「千年MMA」打法被拒

梁朝偉在《尚氣》中飾演的反派「文武」（Wenwu）設定上活了過千年。梁朝偉透露，剛開拍時曾就這個角色的武打設定，向導演 Destin Daniel Cretton 提出質疑並引發爭論。梁朝偉向導演分析角色的心理與背景：「如果一個人活了一千年，經歷了所有時代的洗禮，他打鬥的方式必定是融合了不同流派的武術，就像現今的MMA（綜合格鬥）一樣。」

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《尚氣》導演堅持用70年代功夫

儘管影帝的「千年MMA」建議聽起來極具邏輯，但最終仍遭到導演無情拒絕。梁朝偉當時追問：「為甚麼不能？為甚麼只能用七十年代的典型功夫？」面對梁朝偉的提問，導演 Destin Daniel Cretton 僅以一句話回應：「因為這是Marvel。」聽到這個無法反駁的終極理由，梁朝偉只好妥協回答：「好吧！」隨後便再沒有就此事爭論，完美展現出國際級演員的專業與配合度。

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網民撐梁朝偉：因此Marvel已沒落

訪問曝光後，旋即引發亞洲網民熱烈討論。大部分網民都一面倒力撐梁朝偉，大讚他對角色的理解極具邏輯，認為活了千年的角色理應不再局限於傳統招式。雖然有影迷感嘆在荷李活樣板製作中，梁朝偉的想法未必能完全發揮，但也有網民為導演緩解，指出若「文武」一角的武打風格不夠單一，便難以在結局中突顯尚氣融合父母雙方武學的層次感。儘管在Marvel的品牌框架下有所妥協，網民仍一致認可梁朝偉在商業英雄片中交出深層次的演技，更批評Marvel的團隊不識變通導致現時系列電影迴響大不如前：「因此Marvel已沒落。」

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