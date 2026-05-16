陳健安與6年網友藍奕持成同門 恭喜鄭欣宜復出望繼續出好歌 Amy Lo讚新師弟夠sweet有叉電感覺

陳健安、Amy Lo和藍奕持（Lester）今日（16日）出席一個音樂活動，陳健安表示這是Lester加入公司後第一次演出，透露大家早於5、6年前就已經是網友，一直很欣賞他的歌曲和創作，現在由網友成為同事很開心，但強調Lester不是由他向公司引薦，一切都是緣份，又希望未來可一起寫歌，陳健安笑指自己作曲比作詞好，可以為他作曲，Lester則表示可試試中文歌，因他之前都是以創作英文歌為主，又說在陳健安身上吸收了很多寫中文歌的營養。講到鄭欣宜復出一事，陳健安表示也是從大家得知，「恭喜她，繼續出好的歌比大家。」

Amy Lo下個目標挑戰 M+

Amy Lo表示很開心與大家一起享受音樂，透露唱歌時因耳機聽不到現場觀眾反應，有時會偷偷將咪指向觀眾聽反應，幸好都有一些歡呼聲，對於Lester成為師弟，她即表示不敢叫他師弟，更覺得似是媽媽生多了一個弟弟來爭寵，又讚他很SWEET，大家性格都很內斂，互相支持時有叉電感覺。Amy表示經過今次演出，相信自己日後在大一點的場地表演都無問題，下一個目標是M+，問到終極目標是否啟德？她即笑說不敢想，並謂今年繼續以音樂發展為主，也有電影在洽談，希望成事，又叫大家多多找她拍戲。