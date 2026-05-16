李蘊賀女兒生日疑反擊前夫：母愛無可替代 羅章冠日前自封「半個母親」被指暗寸前妻

現年34歲的前少女組合Cream成員李蘊（Renee），2015年與內地金融才俊羅章冠結婚後，育有一子一女，但去年李蘊透露已離婚2年，更被發現回港生活疑似住公屋。離婚後，羅章冠奪得子女撫養權，他多次在IG上隔空暗寸前妻，更被翻出離婚前後曾表示自己遭背叛，引起不少揣測。日前，羅章冠在母親節當天發文，自詡為「半個母親」，字裡行間疑似暗寸前妻李蘊只顧玩樂，不理子女，再度引發網民熱議。今日（16日），李蘊趁著為大女紫晞慶祝10歲生日，以溫情方式高調反擊，強調「母愛無可替代」。

李蘊反擊前夫發文疑意有所指

母親節當日，羅章冠在IG限時動態上發布一張抱著女兒的照片，並配上長文，意有所指地寫道：「世界往往是這樣，有人會說、經常說，說着說着别人就當真了，洗着洗着就洗白了……當爹當媽這幾年，辛苦的不是每天全方位的照顧跟付出，是看到每天玩耍的人，抄試卷考高分得意忘形，還到處炫耀理所當然。」他最後更標註「#半個母親」及「#母親節快樂」，似乎在暗示自己父兼母職，而前妻則是不負責任的一方。

相較之下，李蘊的社交平台在母親節未有特別慶祝的帖文，僅在四月底透露自己即將「離開舒適圈」，字裡行間流露出對新生活的期待與不安。

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李蘊賀女兒10歲生日發文有暗示？

今日是大女紫晞的10歲生日，李蘊在Instagram上連續發布多則動態，高調為女兒慶生，以行動證明自己對子女的愛護。她先是分享了一段精心製作的影片，記錄了女兒從出生到10歲的成長點滴，當中包括一張她抱著剛出生女兒的溫馨合照，並寫上「2016.5.16 晞晞出生了」，影片中每一年的生日照，李蘊都在女兒身旁，力證自己從未缺席女兒的成長。

隨後，李蘊再貼出為女兒舉辦的盛大生日派對照片，並感性發文：「寶貝女兒晞晞，十歲生日快樂！來到雙位數的年紀了，繼續健健康康，快高長大。這十年妳的每一刻，媽媽都歷歷在目。不管多少風雨，媽媽永遠愛妳。」文末，她更意有所指地寫下一句「母愛，無可替代」，配上一個吻的表情符號，被網民視為是對前夫言論的最高EQ反擊，無需激烈言辭，一張張溫馨的母女合照已勝過千言萬語。

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