黃榕睽違10年出新歌 自爆曾貼錢養韓模 備戰健美比賽上圍慘降2 Cup

黃榕和火爆象推出2026年首支合唱歌新歌《撕裂》，今日（16日）舉行發布會，獲得一眾圈中好友林雅詩、薛影儀（阿儀）、程芷渝等現身支持，現場即播放歌曲MV。最搞笑程芷渝錯將AI MV講成AV MV，令全場爆笑，但她即執生說：「唔講錯邊有得笑呢！」黃榕和火爆象除了唱出合唱新歌外，黃榕亦跳唱歌曲《Melty Yellow》，既扭腰又做出趷籮動作，她亦即場教阿儀跳舞。

黃榕喜愛大隻健身男

身穿白色低胸裙現身的黃榕，可見她變瘦有少少離罩。十年後再推出新歌的黃榕，表示兩年前已籌備，期間要找人寫歌，並已拍攝MV，今次最特別利用AI製作MV，因為好多動作未能親自演出，例如：跳崖、飛車等，當中歌曲主要講述與閨蜜爭一位賤男。火爆象透露跟黃榕炮製新歌合資六位數，不過初期發生版權問題。談到現實中可有跟好友爭男仔，黃榕笑言未試過，本身喜歡大隻、靚仔的男生，但毋需有錢，若太有錢擔心會花心。問到可有試過貼錢助養男生，黃榕坦言跟一名韓國模特兒拍拖，連吃飯、旅行由她畀錢，不過大讚對方好靚仔又是小鮮肉，但大家好快分手，因為對方返回韓國，又指自己六年沒有拍拖，上一任男友是從事健身教練工作。問到火爆象可有男生介紹給黃榕，火爆象笑指黃榕喜歡大隻健身男，自己不認識這類男仔。提到黃榕身形變瘦，服裝有少少離罩。黃榕坦言上圍降了兩個Cup，因為下月參加健美比賽，但比賽後會升返Cup。

薛影儀拒簽長約

阿儀透露一直有工作，下月更獲得粉絲邀請婚禮做嘉賓，屆時會唱英文歌，跟黃榕亦會互相介紹工作，例如：探店、登台等，收入亦可以，雖則有公司找她簽長約，但自己不想綁住。