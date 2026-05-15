魏浚笙Jeffrey校園分享Slasher解壓之道提升抗逆力 以素人經歷鼓勵學生勇於嘗試

魏浚笙（Jeffrey）獲邀到基督教聖約教會堅樂中學，擔任「正向價值分享活動」分享嘉賓，鼓勵學生勇於嘗試和挑戰，以及面對困難時如何解壓。Jeffrey以自己由素人起步、逐步涉足演戲及唱歌的經歷，向全場學生分享Slasher生涯所面對的壓力與解壓之道，更即場與學生大玩「猜猜畫畫」互動遊戲，場面熱鬧搞笑。

魏浚笙校園首唱《Textbook Romantics》

Jeffrey先以一曲《Textbook Romantics》炒熱全場氣氛，原來今次校園分享，竟是這首歌發表後首個現場演唱的地點，引全場哄動。他隨後與主持對談，分享自己作為Slasher在演員與歌手身分之間切換的日常，透露自己面對壓力時會玩「猜猜畫畫」來放鬆，直言畫畫的過程可以天馬行空，暫時離開壓力區。Jeffrey更即場準備了多幅圖畫與學生互動，測試大家的想像力。

老師神來一估引爆歡樂高潮

其中一條成語題「狼吞虎嚥」，Jeffrey畫中的狼人食相極度抽象，台下學生絞盡腦汁也未能猜中，正當大家苦惱之際，一位數學老師突然舉手並成功估中，獲得與Jeffrey合照的機會，豈料學生們隨即起哄，大聲高喊「自肥可恥」，場面相當歡樂，反映學校教師跟學生關係非常融洽。

《失約巴黎》溫馨結尾

活動尾聲，Jeffrey送上《失約巴黎》為分享會作結，並與全校師生大合照。校方更安排分班合照環節，讓學生可以留低難忘回憶。結束前，學校輔導組及課外活動組老師帶領學生進行學習總結並收集學生的回饋，藉此深化Jeffrey的經歷建立學生正向價值觀和提升他們的抗逆力。事後校方委派校園電視台同學向Jeffrey訪問，讓學生在歡樂過後了解壓力管理的重要性，同時亦為正在努力學習的同學們打氣。

