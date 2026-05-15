馬德鐘帶百年紅桃粿模具憶母親傳承潮州情 考慮家鄉開騷相隔20多年計劃再出歌

今日馬德鐘(馬神)以宣傳大使身份到上環出席「香港潮州節」記者會，同場還有劉洋，活動由楊玳詩擔任籌委會主席。馬德鐘透露媽咪是潮州人，更了傳統美食紅桃粿的模具到場，透露母子一起做粿是兒時的回憶。馬德鐘表示這模具媽咪用了50多年，相信祖先傳下來都有近百年歷史，作為他的兒時回憶，媽咪離開後便留下來保存。問到是否擅長潮州話？他指父母離開後便少聽到，只會幾句潮州話，姊姊和哥哥比較熟悉，今年新年也有回到家鄉見識傳統活動。

馬德鐘廣州音樂會後凝聚粉絲

馬德鐘早前在廣州舉行音樂會，問到計劃下一站在家鄉？他笑言是好建議會考慮，原先也有構思其他地點，現在會想潮州優先，不過就不會唱潮州歌，因感覺很困難。至於香港站他也有考慮，因現在場地比較多，不再限於歌手才能開騷，加上廣州站後重新聚集了粉絲們，大家都想他再開騷。問到朝音樂方向發展？他笑言不是專注一項，但自覺唱歌可以，同時也有傾內地的演出工作，但最近也有想過出歌，笑言都有20多年未出歌，「上次出歌是《衝上雲霄》，劇後因著角色出了一些歌。（想出情歌？）我比較喜歡唱慢歌的，因快歌就要跳和唱，比較難搞。」馬德鐘認為出歌不算難事，最重要是考慮平台及如何與大家分享，問想拎音樂獎項？他笑言有獎都會出席支持。

劉洋不捨《愛·回家》告別

同場的劉洋表示，想香港發展後喜歡上潮州美食，特別是火鍋、滷水以及生醃海鮮，因他的家鄉也靠海，感覺潮州美食有同樣風味，問到想做美食節目？他表示想，他也有與李金凱在網上平台拍片，分享香港地道美食，也想在內地拍攝介紹給各地粉絲。談到有份參演的《愛·回家之開心速遞》宣告「大結局」，劉洋指作為演員不捨外，也知道劇集陪觀眾近十年，大家都會不捨得。至於拍攝工作，他透露「細曹總」仍有一集戲份，會安排他的角色與觀眾告別，但細節未知因未收到劇本，若最後一日拍攝會把握時間「集郵」。劉洋表示喜歡拍劇，得到前輩們指導，問有打聽是否獲安排參演新劇？他相信公司有很多計劃，會等公司安排，他當然會想拍。