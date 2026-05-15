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魔音女團終極考試今晚成團丨 YS社長Yong Heo激讚練習生：見到最好的可能性 宋宛穎負傷上陣依然耀眼

影視圈
更新時間：16:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-15 HKT

TVB綜藝真人騷《魔音女團》今晚10點半播出最後一集，Team A莊子璇（Hilary）、廖慧儀（Jessica）、喬美莎（Chelsea）、蔡華英（Emily）、倪嘉雯（Carmen）、俞可程（Kanis）；及Team B宋宛穎（Sabrina）、鄧凱文（Eris）、盧映彤（Skylar）、邢慧敏（Sharon）、倪樂琳（Ellyn）、王汛文（Candice）分別以隊名「Astera」及「Baby Beast」跳唱「終極考試日」指定考核歌曲《Lucky Star》，並接受班主任陳潔靈（Miss Chan Chan）、陳奐仁、YS韓國偶像學院社長Yong Heo及主持人蕭正楠的評核。「終極考試」評分準則，是評審們將根據「團隊整體」及「個人擔當」兩方面表現進行評分，從而挑選正式出道的6位「魔音女團」。

宋宛穎倪樂琳台型十足

兩隊準女團齊齊以白色軍裝Feel短裙造型上陣唱跳《Lucky Star》，兩隊中表現最為亮眼的，絕對是兩位港姐冠軍宋宛穎Sabrina及倪樂琳Ellyn，首先兩人合作的Rap不但有台型兼眼神到位、且默契十足，十分搶眼。倪樂琳Ellyn在「終極舞台」更釋出了前所未見的野性魅力，不但頭髮亂舞、眼神懾人，當中一招「虎爪手」，亦深深吸引了陳奐仁的注意：「好Cute！」而宋宛穎Sabrina雖然是一貫的出色，但蕭正楠卻指她原來有腳傷在身，在負傷的情況下上陣依然狀態大勇，難怪獲封「永遠的Ace。」

社長Yong Heo點名大讚盧映彤脫胎換骨

同樣令人眼前一亮的，還有被Miss Chan Chan點名稱讚的倪嘉雯Carmen及盧映彤Skylar，Missy Chan Chan說：「倪嘉雯Carmen！我未見過你咁放啦，同埋你染咗頭髮之後，成日人好似脫胎換骨咁，Unbelievable！」、「盧映彤Skylar好誘人，好有女人味。」Miss Chan Chan另外還點名稱讚莊子璇Hilary跳出了「甜美野性」：「你今日係有一種野性，你之前係甜美，但你今日係甜美得野性。」對於盧映彤Skylar獲讚脫胎換骨，就連社長Yong Heo亦指她的魅力隨着特訓與日俱增：「我對你一開始唔係眼前一亮，但愈睇落你愈有魅力。」Yong Heo還指經歷了最終舞台，見到12位練習生「做好的可能性」。

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