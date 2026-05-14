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星球大戰丨5.21香港搶先上映 古古襲港搵食 李凱賢帶路試食田雞煲仔飯

影視圈
更新時間：22:15 2026-05-14 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-14 HKT

全城熱切期待的《星球大戰》（Star Wars）全新外傳電影《星球大戰：曼達洛人與古古》(The Mandalorian and Grogu)，即將於5月21日於香港搶先上映。可能是《星戰》史上最可愛人物的古古（Grogu），近日已率先來到香港，跟榮升飲食界KOL、香港Hip Hop組合廿四味成員之一Brian李凱賢一同搵食！

「燒鵝都Dope」Brian親自帶路

出名為食的古古，除了搗蛋搞破壞之外，就是在找東西放入口，在《星戰》片集《曼達洛人》（The Mandalorian）中，他就有狂吞骨頭湯（Bone Broth）、太空馬卡龍 (Blue Macarons)、青蛙、青蛙蛋、外星觸鬚生物的紀錄。古古今次則由人氣爆燈的「燒鵝都Dope」Brian親自帶路，在其YouTube頻道中，走訪香港三間不同餐廳，誓要找出最好味的田雞煮法。

古古學揸筷子「隔空取物」

古古來到香港當然要入鄉隨俗，第一件事就是要學揸筷子，不過這對於擁有超強原力的古古來說絕對無難度，他更即場示範用筷子「隔空取物」的新絕技。Brian率先帶古古試食田雞白鱔煲仔飯，令古古驚喜發現原來除了生吞青蛙，煮過的田雞竟然是另一番與別不同的美食！

古古坐叮叮感受慢活

除了瘋狂試食之外，古古更遊客上身坐上電車遊香港。平日在外太空跟住曼達洛人，古古最愛就是坐上飛船感受光速飛行的速度感，估不到今次坐上叮叮，也能感受慢活的趣味。除了在港島遊電車河，古古更試坐開篷巴士過海，到九龍區的廟街覓食，看到香港獨有的霓虹夜景，更令他雙眼發光！

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