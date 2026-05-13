Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嫲嫲飯飯丨57歲戴蘊慧激罕現身 每日跑八公里Keep住年輕狀態 劉沛蘅擇偶重感覺靚仔非首選

影視圈
更新時間：20:50 2026-05-13 HKT
發佈時間：20:50 2026-05-13 HKT

由洪天明和劉沛蘅(Hillary)主持HOY飲食節目《嫲嫲飯飯》今晚進行錄影，並請來「嫲嫲級」嘉賓戴蘊慧。洪天明與Hillary首次合作，洪天明笑指靠對方睇住自己去了解年青人世界。Hillary指在節目上有兩個拍檔，洪天明則有爸爸感覺，可以帶領住她做主持，另一主持陳柏宇就似朋友感覺，可以互相打罵多一點。

戴蘊慧孫女愛靚嘢主動索抱

提到該節目邀請「嫲嫲級」藝人做嘉賓，戴蘊慧表示有帶同三歲孫女上節目，自己精通東南亞美食，今次煮了甜品和蒸魚，孫女也讚好味。在旁的洪天明大讚戴蘊慧跟自己年紀差不多，樣子和舉止也不似嫲嫲級。談到如何保持年輕，戴蘊慧表示全靠做運動，每日跑八公里，又爆孫女好怕陌生人，但洪天明和Hillary好快跟孫女混熟，更願意被他們抱抱和錫錫，才發現孫女喜愛靚的東西。

洪天明被洪金寶催生女

洪天明踢爆Hillary好喜歡小孩，又即問幾時生B？不過自爆爸爸洪金寶日日催他生女，但自覺過了生B的時間，所以靠弟弟幫手。Hillary承認喜歡小孩，但未有對象。談到洪天明可有筍盤男生介紹給她？洪天明搞笑指對方只想生仔，只是介紹醫生便可。Hillary笑言自己擇偶條件要靚仔，感覺行先，不需求太靚仔，𠱁到她開心同要相舒服。戴蘊慧聞言搞笑謂：「你都幾易呃！幾純，不過講求緣份，各花入各眼。」

劉沛蘅35歲生日不愁寂寞

談到Hillary是否太「宅女」少聚會未能識男生，她笑言近排少出街，因為忙於拍攝該節目及陪同家人。 提到下月8日是的35歲生日單身的她，會否好Lonely？她笑言自己有朋友和家人，但未約朋友，又認為自己生日應該由朋友約她。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:34
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 7旬司機及兩乘客同送院
突發
6小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
4小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
9小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注 旺角Elize Park已沽清 參考恒大珺瓏灣看影響
樓市動向
8小時前
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
9小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
6小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
10小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
45分鐘前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
00:21
特朗普訪華︱空軍一號飛抵北京 相隔9年再踏足中國︱持續更新
大國外交
1小時前