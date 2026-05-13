嫲嫲飯飯丨57歲戴蘊慧激罕現身 每日跑八公里Keep住年輕狀態 劉沛蘅擇偶重感覺靚仔非首選

由洪天明和劉沛蘅(Hillary)主持HOY飲食節目《嫲嫲飯飯》今晚進行錄影，並請來「嫲嫲級」嘉賓戴蘊慧。洪天明與Hillary首次合作，洪天明笑指靠對方睇住自己去了解年青人世界。Hillary指在節目上有兩個拍檔，洪天明則有爸爸感覺，可以帶領住她做主持，另一主持陳柏宇就似朋友感覺，可以互相打罵多一點。

戴蘊慧孫女愛靚嘢主動索抱

提到該節目邀請「嫲嫲級」藝人做嘉賓，戴蘊慧表示有帶同三歲孫女上節目，自己精通東南亞美食，今次煮了甜品和蒸魚，孫女也讚好味。在旁的洪天明大讚戴蘊慧跟自己年紀差不多，樣子和舉止也不似嫲嫲級。談到如何保持年輕，戴蘊慧表示全靠做運動，每日跑八公里，又爆孫女好怕陌生人，但洪天明和Hillary好快跟孫女混熟，更願意被他們抱抱和錫錫，才發現孫女喜愛靚的東西。

洪天明被洪金寶催生女

洪天明踢爆Hillary好喜歡小孩，又即問幾時生B？不過自爆爸爸洪金寶日日催他生女，但自覺過了生B的時間，所以靠弟弟幫手。Hillary承認喜歡小孩，但未有對象。談到洪天明可有筍盤男生介紹給她？洪天明搞笑指對方只想生仔，只是介紹醫生便可。Hillary笑言自己擇偶條件要靚仔，感覺行先，不需求太靚仔，𠱁到她開心同要相舒服。戴蘊慧聞言搞笑謂：「你都幾易呃！幾純，不過講求緣份，各花入各眼。」

劉沛蘅35歲生日不愁寂寞

談到Hillary是否太「宅女」少聚會未能識男生，她笑言近排少出街，因為忙於拍攝該節目及陪同家人。 提到下月8日是的35歲生日單身的她，會否好Lonely？她笑言自己有朋友和家人，但未約朋友，又認為自己生日應該由朋友約她。

