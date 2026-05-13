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海兒白裙女神姿態晚宴上唱《卡門》全場嘉賓舉機自拍 周奕瑋三語主持感緊張

影視圈
更新時間：23:15 2026-05-13 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-13 HKT

TVB「最佳男主持」周奕瑋（Jarvis）前晚擔任晚宴司儀，還特別邀請《中年好聲音》最索評審海兒（Hedy）出任表演嘉賓，海兒除連唱兩首歌曲娛賓外，還跟現場觀眾大玩遊戲，場面熱鬧。

海兒高難度唱腔令全場氣氛高漲

當晚周奕瑋介紹海兒出場時大賣關子，海兒突然身穿白色晚裝以女神姿態亮相，邊唱着歌曲《Carmen Habanera》（《卡門》）邊進入會場，以高難度唱腔，令全場氣氛高漲，嘉賓紛紛舉起手機拍攝，甚至有人上前主動跟海兒大玩自拍。接着海兒再以靚聲演繹《If I aint got you》，令台下觀眾聽出耳油。

海兒感激《中年好聲音》帶來機會

海兒表演完後，周奕瑋上台傾談，問到海兒工作忙碌，對平日生活質素會否有特別要求時，海兒坦言要求高，「平時工作環境好熱鬧、壓力好大，所以返到屋企我一定要夠安靜、夠放鬆，最重要係冷氣一定要夠舒服！因為我唱歌要保養把聲，對空氣質素同濕度特別敏感。」周奕瑋很理解作為歌唱家，聲音就如生命般寶貴，「其實冷氣除咗涼唔涼之外，氣流嘅分布同過濾功能對喉嚨嘅保護好關鍵。」周奕瑋接受訪問時表示，很開心連續3年為晚宴擔任司儀，「今日唔單止要用日文，係要用三語，因為仲要講英文同廣東話，真係幾緊張㗎！」而海兒亦很榮幸可出任嘉賓，「做咗《中年好聲音》評審之後，真係多咗好多表演機會。」

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