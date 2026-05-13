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愛回家丨開播9年逾30位角色離開 網民不捨3對被拆散情侶

影視圈
更新時間：17:01 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:01 2026-05-13 HKT

TVB皇牌處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年2月20日首播以來，至今已播出超過2,800集，不過近日有傳這套長壽神劇終於要劃上句號！事實上，在長達9年的歲月裡，《愛回家》經歷過多次人事變動，大量經典角色先後離巢。當中包括熊家的蘇韻姿；龍家的鄭世豪、陳思圻；接龍集團的趙希洛、孟希璘、黃耀煌、杜大偉、謝嘉怡、譚坤倫、招浩明、邵珮詩、王海榛、周梓盈、謝芷倫、黎彼得、張盈悅；還有昔日「島大」線的張明偉、「面油」羅永健、「書蟲」林浩文、「頭皮」吳卓衡；以及袁文傑、鍾凱琪、姜麗文、阮政峰、劉一飛（飾曹總）、陳嘉輝、謝可逸、張韡騰（前名張漢斌）與秦啟維等，陣容變遷令人唏噓，而且網民最不捨的3對劇中情侶，分別是阮政峰與姜麗文、李偉健與張盈悅及鄧永健（飾Ivan）與趙希洛。

蘇韻姿離巢後獲HOY TV力捧

在眾多離巢演員中，飾演「熊心如」的蘇韻姿無疑是最令觀眾婉惜的其中一位。蘇韻姿於2024年4月正式宣布離開效力8年的TVB。早前一直有傳她因為遲到、工作態度欠佳等問題遭雪藏，最終導致「回家」無期。不過，蘇韻姿其後受訪時親自解畫，坦言離巢主因是驚覺自己除了拍攝《愛回家》外，在其他戲劇領域猶如一張白紙，為了跳出舒適圈、尋找更多可能性，她決定趁著年輕出外闖天下，離巢後她加盟HOY TV，演出劇集《我愛九龍城》。

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趙希洛被封「御用癲婆」

另一位備受關注的離巢演員，是曾在劇中飾演「無知May」的趙希洛。除了出色的演技外，趙希洛的家世背景同樣是網民津津樂道的話題。圈中人所共知，趙希洛是一名名副其實的「隱形富婆」，家境極為富貴。她的父親趙崇康是澳洲執業大律師，有傳其在澳洲及內地經營龐大的石油生意，身家過億；而母親則是前資深藝員梁小玲。趙希洛自小在英國留學，回港選港姐入行後，獲父母安排入住市值高達八千萬的半山梅道豪宅，出入亦有名車代步。 2019年，她終於憑藉話題劇集《金宵大廈》中憶子成狂的「何太」一角，勇奪《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女配角」殊榮。

張明偉求婚成功娶李麗珍女兒

至於在「島大」線中飾演「佐治」，而深入民心的張明偉，同樣是圈中著名的「富貴兵團」之一。張明偉家底豐厚，但在演藝和音樂路上一直堅持自己的風格，離巢後主力發展其獨立樂隊Charming Way。除了事業有新方向，張明偉與李麗珍女兒許倚榕相戀，今年3月求婚成功，展開人生新一頁。

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《愛回家》開播9年逾30位角色離開

其實《愛·回家》長播多年，不少靈魂人物的「消失」都令觀眾大感可惜，更留下不少無疾而終的感情線。例如因合約問題離巢的「垃圾清」周梓盈，以及遠嫁政界人士的大小姐首代秘書「Mandy」謝芷倫；「池美麗」鍾凱琪則轉行教日文，「Liza」姜麗文勇闖荷李活圓夢，連帶「池子孝」阮政峰亦於今年離巢。老戲骨方面，因「通波仔」停工的「豹叔」黎彼得，而憑半鹹淡廣東話爆紅的「曹總」劉一飛亦因病息影。近期的變動更令粉絲憂心，「怪雞Fanny」張盈悅突遭調離劇組赴英；就連核心角色「潮偉」袁文傑，亦因劇情交代他重操特務故業及在IG感性發文惹來離巢揣測。昔日經典班底買少見少，網民大嘆不捨之餘，也難怪大結局傳聞甚囂塵上。

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