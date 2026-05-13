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周慧敏痛別愛貓Mike：比預期來得更快 以「媽媽」身份細訴與「小鬥士」十年情

影視圈
更新時間：17:15 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:15 2026-05-13 HKT

「玉女掌門人」周慧敏(Vivian)是人圈中愛貓之人，她將家中愛貓當作子女，高峰期家中曾養了7隻貓之多，曾經為愛貓「阿豹」推出書本《我的貓兒子周慧豹》，用作分享與愛貓的生活點滴，繼去年7月Vivian另一愛貓「豬皮」離世後，由於愛貓的年紀已十多歲，昨晚Vivian在網上發文悼念剛離世的愛貓「Mike」。Vivian透露，Mike仔昨天走了，比預期來得更快。但正如醫生所說，以你這樣的情況能活到現在，已經非常難得。

周慧敏以「媽媽」身份憶觸摸溫暖

之後她以媽媽身份憶述與Mike之間的情誼，Vivian說:「自從十個月前哥哥豬皮離開後，你常常陪在我身旁。當我在家工作時，右手打著鍵盤，左手摸著你的身體，知道你一呼一吸都很不容易，但這樣的觸摸，相信也溫暖著彼此。

周慧敏感恩和愛貓相遇

她續說：「你是勇敢堅毅的小鬥士，又是充滿喜感的小傻子，我非常感恩能夠遇見你、照顧你，也知道你同時在照顧我。每當我醒來，都看到你靜靜守候著媽媽，那雙眼睛，充滿著感情。媽媽好愛好愛你，永永遠遠愛你，請你好好住進我心裡。」她在文中盡顯不捨之情。

黃劍文江若琳齊打氣

不少網民紛紛留言，希望Vivian這位寵物好媽媽要保重身體不要過份悲傷。而圈中好友包括同是愛貓之人的黃劍文留言:「Mike仔已經好叻，Take good care。」江若琳則留言:「女神 保重」。

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