舞台劇大龍鳳丨朱栢謙三度演同一角色感壓力 大讚有廖子妤何嘉莉「兩美相伴」是男人夢想

舞台劇《大龍鳳》導演兼主演朱栢謙與出爐影后廖子妤於劇中飾演夫妻，何嘉莉則飾演已故前妻，朱栢謙受訪時笑言有兩美相伴為男人夢想，盛讚兩位才貌雙全，演出完全是自肥！朱栢謙曾經憑相同劇目與角色獲得劇帝殊榮，對再第三度演出自感壓力：「要諗點突破已經有壓力，加上有龍文康、張繼聰兩位好兄弟，唔想令佢哋失望。」其餘演員班底相比此前演出亦大換血，朱栢謙作為導演覺得陣容鼎盛外，亦表示新鮮感十足連自己也未想像到效果如何。

廖子妤封后後想組女團

廖子妤於記者會上直言最期待與朱栢謙再合作，但二人竟由「繼父女」變成「夫妻」，笑言其實與黃子華亦試過由「母子」變成演情人：「做演員好好玩，似人生不斷輪迴，上一世同身邊嘅人都識，今世兩個人又對住。」廖子妤上月榮封金像影后，有興趣挑戰不同工作，希望嘗試創作劇本，若有機會自編自導自演亦不錯，更笑指想組成女團：「人一世物一世梗係試下，搵余香凝啦佢跳舞唱歌都好勁！」或許在電影中能夠實現女團夢，連過氣女團偶像角色亦不放過。

廖子妤衣錦還鄉返馬來西亞

廖子妤封后後透露已與男友盧鎮業（小野）食壽司慶祝，但未有正式開香檳大肆慶祝希望能夠後補，並透露將會衣錦還鄉返回馬來西亞：「會返馬來西亞同屋企人食飯。（小野同行？）佢有戲開去唔到。我有好成績爸爸媽媽好開心！」更透露父母非常支持自己，父親不時於網絡將廖子妤流傳的相片轉發到家庭通訊群組：「我怕兩個妹會呷醋！」

何嘉莉未開始已經袋緊錢落袋

何嘉莉出道多年首次參演舞台劇，表示興奮感覺多於緊張，盛讚演員班底強勁：「未開始已經袋緊錢落袋！」朱栢謙則預告觀眾將會對她感到耳目一新。何嘉莉透露演舞台劇最難處在於記熟台詞：「因為對白一氣呵成有困難，但圍讀之後信心已經多咗，經過密集排練會更容易入戲。」舞台劇將於暑假上演，亦要長時間排練，何嘉莉表示會請丈夫分擔照顧女兒工作：「已經請老公攞定假湊女！」

