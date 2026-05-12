湯怡母親節參賽玩HYROX 獲囡囡送手繪畫勁溫馨 目標下年與老公齊齊玩

HYROX香港賽2026於5月8日至10日一連三天在亞洲國際博覽館舉行，而湯怡（Kathy）特意在母親節（10日）當天參賽。湯怡透露今次是第一次玩HYROX，是無意中在社交平台看到相關的內容而引起興趣，於是在賽前1個月左右報名。她分享道，「其實結咗婚有小朋友之後同之前嘅生活真係好唔同，一直都好想做返以前做嘅嘢，例如跑馬拉松或者做返gym，所以今次係一個開始嚟嘅。」

Kathy直言最辛苦是重拾做運動

Kathy笑言一開始有考慮與老公齊參與，但因他忙於巡迴不在港，加上若男女組隊的話，女生需要做與男生同樣的重量，對她而言有點吃力，於是便與經理人組隊。在準備的過程中，Kathy直言最辛苦是重拾做運動，「雖然自己跑開步，但我大髀力量係好弱，今次HYROX八成嘅都係用隻腳去做，所以呢個對我嚟講都係有啲吃力。其實我買咗成set啞鈴喺屋企，但因為真係太忙，買咗返嚟淨係擺，哈哈。」

Kathy特登揀母親節當天參賽

HYROX分三日比賽，她特登揀母親節當天參賽，「一嚟係俾自己一份嘅小禮物，二來我都想QQ睇住媽咪做呢個挑戰，佢嚟咗同我打氣，佢見到我不停喺度嗌『媽咪加油、媽咪加油。』對於我嚟講其實好開心好鼓舞。」她續指跑馬拉松與Hyrox截然不同，前者是到終點先有機會見到朋友、屋企人；後者是所有屋企人朋友在場館中，在每個環節都見到他們，所以個感覺係兩回事！湯怡更定下目標，下年會再參賽，用更多時間去訓練，並會努力說服老公齊齊玩！問到囡囡送甚麼母親節禮物，湯怡分享道：「QQ寫咗張卡、自己畫咗幅圖畫俾我，同埋佢喺學校整咗份小禮物俾我，係個筆插，但送完俾我之後佢自己拎返，哈哈，佢話係佢自己㗎喎，不過唔緊要嘅，因為佢而家識寫字又識表達，呢個對我嚟講係好開心。」