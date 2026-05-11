BLACKPINK成員Jisoo親兄涉性侵案 D社介入試圖釐清真相 金正勳否認強迫：懷疑女方設局「捉黃腳雞」。

BLACKPINK成員Jisoo親兄金正勳涉嫌性侵女直播主的風波擾攘多日，韓國著名爆料媒體《Dispatch》（簡稱D社）終於出手，對雙方進行訪問，試圖𨤸清事件直相，卻發現雙方說法互相矛盾。女方堅稱非自願遭對方強暴，男方卻自稱未有任何強逼性行為，懷疑對方密謀「捉黃腳雞」。

金正勳送出價值1.87萬港元星氣球換取約會

據D社報道，金正勳（報道中稱他為「A某」）透過直播平台「SOOP」對女直播主（簡稱B女）送出35,000個星氣球，價值約350萬韓圜（約18,700港元），以換取雙方進行餐飲約會，於是二人相約於4月15日晚上在清潭洞一間居酒屋聚餐。餐後轉往金正勳住所繼續飲酒，B女稱當時對方表現紳士，才放心隨對方回家。

金正勳指女方主動入房上床

二人回到金之住所後，雙方說法開始有落差。金正勳稱是女方主動從沙發起身走進睡房並坐上床，他自然認為對方在釋出「同意」的訊息。但B女卻堅稱是金正勳服用安眠藥後表示疲倦，她為讓對方休息，才拉着他入房：「我只是想讓他快點睡着後離開。」

金正勳透露過程自然

到性行為部分，金正勳強調過程自然，自己亦一直向女方表示隨時可停止。但B女卻指金正勳強行把她壓在床上，並扯下她的下身衣服。她反抗時他更全身壓着她，企圖強姦。隨後她以要沖涼為藉口逃到浴室，並傳短訊向經理人求救：「救救我，我好像要被強姦了」，最終由經理人報警將她救出。而金正勳則辯稱若B女不同意，根本不會主動入他的睡房，期間更不會自動要求去沖涼，肯定會留下雙方有親密接觸的證據。他更表示家中有兩個浴室，在他沖涼時，她完全可以自行回家。金正勳指出B女知道其身份，又一直表現友善，不明白怎會反指他強暴，懷疑對方早已存心設局陷害；B女則聲稱是事後搜尋照片才確認男方身份。如今二人各說各話，金正勳亦計劃反控B女誣告。

