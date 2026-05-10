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YT周殷廷為紅館騷秘密操肌 嘉賓名單大賣關子：希望帶畀大家驚喜

影視圈
更新時間：14:45 2026-05-10 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-10 HKT

YT周殷廷昨日（9日）與林暐竣、樂隊FYP一起到銅鑼灣出席音樂活動，YT在演唱期間，更high爆落台與觀眾握手。

YT周殷廷拒透操練「重點部位」

受訪時，YT表示現在已很少有戶外騷，也很久沒有那麼墟冚的感覺，所以覺得好開心。問到今次是否當幫8月舉行的演唱會宣傳或預演？他指今日最重要的是與歌迷見面及享受音樂，又指今日的形式是比較casual和chill。提到是否有為個唱操肌，YT指一直都有操，希望去到演唱會的時候狀態會是最好，至於到時是否會騷肌，他就大賣關子表示到時大家去到現場就會「哦！原來係咁！」，問他現在重點操哪一個部位，他就表示不能講。

YT周殷廷開騷前出新歌

今次是他首次在紅館開騷，問他對賣飛方面是否覺得緊張？YT說：「平常心，我覺得命運已經決定咗，希望所有嘢都順利，（大家都期待到時Jace、Gin Lee等人做嘉賓！）嘉賓就先賣關子，希望大家嚟到嘅時候有唔同嘅驚喜。」至於是否會擔心上次炒作緋聞整嬲大家，令大家不買飛支持？YT表示自己會專注在做音樂方面，希望以最好的狀態和表演及音樂給大家，也是這幾個月需要專注的事情。YT透露現在要籌備演唱會之餘，開騷前也會繼續出歌：「都密鑼緊鼓，希望到時大家又會有唔同嘅驚喜。」

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