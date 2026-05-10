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李啟言父親李盛林牧師安息禮定於6.6舉行 帛金將撥作阿Mo醫療費用

影視圈
更新時間：11:00 2026-05-10 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-10 HKT

男團MIRROR演唱會意外傷者、舞蹈員李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師，於今年4月25日離世，享年71歲。自阿Mo李啟言於2022年演唱會上意外受傷後，李盛林牧師一直透過每周的代禱信，向外界傳達兒子的康復進展，父子情深感動無數港人。李盛林牧師的長子Derek Li昨晚（5月9日）透過社交平台，公布父親的安息禮安排，並感謝各界關心。

阿Mo李啟言父親安息禮敬辭花圈

李盛林牧師的家屬在公告中特別備註，懇辭花圈。若有心意，帛金將全數用作李盛林牧師兒子阿Mo李啟言的醫療及生活費用。家屬並引用《提摩太後書》4章7節：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」以總結李盛林牧師奉獻、堅毅的一生。

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阿Mo李啟言父親回到天父懷抱

阿Mo李啟言的爸爸李盛林牧師一生致力於宣揚福音、牧養信徒，曾任神學院院長，以其溫厚謙和的品格為人稱道。在面對兒子阿Mo李啟言遭遇巨變的極大考驗時，李盛林牧師始終展現出堅韌不拔的信仰力量。如今李盛林牧師已卸下世上的勞苦，回到天父的懷抱中。

【李盛林院長安息禮安排】

日期： 2026年6月6日（禮拜六）
時間： 早上 10:30
地點： 聖公會聖安德烈堂（九龍尖沙咀彌敦道 138 號）
主禮： 陳謳明大主教
證道： 吳瑞龍院長

【特別備註】

「敬辭花牌，帛金作為李啟言的醫療生活費之用」
家屬 謹啟 2026年5月9日

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