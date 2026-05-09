裕美已無結婚生仔念頭 回應《東周刊》撐林作讀哲學講嘢叻 鍾意贏男人收入高過男友幾倍

裕美今日(9日)到荔枝角為HOY全新節目《九運會客室》進行錄影，由於裕美是教會信徒，所以不大相信命理風水，她笑稱，只會聽一些好的說話，若被預測壞方面的一概不聽入耳，為免擔心和憂慮。

裕美怕生女似林作

早前男友林作在愚人節貼出與裕美的婚紗照，還稱已結婚幾年，對此裕美笑指，林作明年會說她生仔，又透露，林作原先安排今年愚人節說她有喜。問到是否真的與林作已結婚?她沒有直接回答，只稱影婚照是閒事，自己也會為客戶公司影婚紗相，她說:「8年感情已不再是熱戀，已經沒有了結婚生仔的念頭，除非是與畢比特結婚。原本以前我很想生仔，現在對着林作便不想生，因為生女出來，樣子似爸爸便不行，生仔以爸爸又太難教，林作更抵死地說，若生出來的女兒醜樣，便逼她做TB。」

裕美稱林作已出名不用抽水

此外，早前《東周刊》獨家爆，林作從JPEX案後極速翻身，早前轉做心靈導師開班吸金。裕美指，林作最不開心是被指是心靈導師，其實他是教哲學，他要改變人的思維，無論在愛情、事業或家庭上，也要有對的思維模式，看事件便會更廣闊，才能從根源解決問題而不是只解決表面，她說:「我覺得他很適合做，因他是讀哲學而且講說話叻，只是鍾意夾雜着一些鹹濕內容，但卻令人印象深刻，是很適合做老師，(賺到錢?)對，最適合他是用把口工作，所以他做得很開心又有意義。」又指林作近日很少出來抽水，一來太忙，二來已經夠出名，他覺得不再需要出來抽水，以前抽水是想零成本得到出名，現在夠出名時便扭轉自己，讓人看到他最型和最真實一面。

裕美似林媽媽做人生目標

而裕美經營的生意也做得很好，又透露生意收入比林作現在導師收入多幾倍，她說:「我只是要贏林作，牛津畢業，但不好意，他也不夠我人工高，我最鍾意贏男人和伴侶，會很有成就感。他也鍾意我贏他，他有點戀母癖，經常說我似他媽媽，可能學歷不高，但工作上很有幹勁，(說你似他媽媽不會不開心嗎?)似他媽媽那麼有錢會很開心，他媽媽30多歲便不需工作，每次聽到她的消息都是去那裏玩或那裏購物，她很勁這年紀還有很多男朋友，這是我人生目標。哈哈!」