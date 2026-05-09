黃浩然50歲自封「開鎖佬」不斷嘗試新事 坤哥主動聯繫許廷鏗分享音樂兼合作

黃浩然和坤哥（吳業坤）以「樂施大使」身份今日（9日）到荃灣出席「樂施米義賣大行動2026」為大會出力宣傳。黃浩然開心表示，「發記跑會」得知他今天出席此活動，很多跑友紛紛透過他捐錢給大會，發哥（周潤發）要求他代為呼籲大家購買樂施米，希望幫助山區農民學習新科技農耕，發展經濟自給自足。坤哥也指出，要幫助農民可持續發展不是一時三刻的事，而他也有歌迷會支持這次活動。

黃浩然笑言「人到就夠」拒送金

黃浩然透露，明天母親節將會負責請岳母及自己媽媽兩位母親吃飯，太太則由兩個兒子畫畫送卡，但不可透露太多，問他會送什麼給太太？黃浩然表示，會送花給老婆，但老婆現在說不要花了，問她是否想要更實際的禮物？他笑言：「有我這個人便夠了，不會講金，若然講金便不會揀我。哈哈！」坤哥也表示，今晚會請媽媽吃飯，除慶祝母親節之外，更會順便補祝自己生日。

坤哥「放飛機」缺席 Hyrox

昨天黃浩然參加Hyrox室內體能競賽，他稱「發哥跑會」成員得知他昨天參加完比賽，以為他會整個人散了今日不能出席此活動，但他則開心表示，自己完全冇事。他坦言：「50歲對我來說是很豐富，一直在做開鎖佬，不斷嘗試不同的新事物，之前做了獨腳戲，現在參加Hyrox，之後又再演舞台劇。」同樣有報名參加Hyrox的坤哥表示，因為明天突然有工作，所以臨時不能參加賽事，被迫放隊友飛機。

黃浩然想同坤哥合唱

問到二人可會合作演出？黃浩然表示，坤哥可以與他合唱，那便可以再一次成就解鎖。坤哥對他說：「我現在是獨立歌手，有自由度可以請你合唱。哈哈！其實我初入TVB時，黃浩然便叫我坤哥，並十分鼓勵我。」二人更笑稱，大家一齊參加毅行者，約定在100公里終點見。此外，早前許廷鏗公開表示，要求坤哥找他合作，坤哥表示，他現在是打匹克球選手，自己則是空手道選手，大家都是歌手也可以分享音樂。他笑言：「他是早我一年入行的前輩，我也覺得男人需要主動些，所以我找他吧！」