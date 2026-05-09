Aimu、Kohana@Avantgardey勁舞《野口KUKUKU》賀小丸子生日 收集意見再跳廣東歌吸粉

今日（8日）是櫻桃小丸子誕生的大日子，日本人氣舞蹈百天團AVANTGARDEY成員Aimu、Kohana以表演嘉賓身份現身商場露天廣場舉行的櫻桃小丸子生日派對，她們除了表演精心編排熱舞《野口KUKUKU》外，更以歌曲《問題天天都多》大顯舞藝，現場吸引大批粉絲到場支持。

Aimu、Kohana冇時間搭小輪食蛋撻

Aimu以英文表示友好，並說：「Nice to meet to you！」Kohana表現親民，更以廣東話打招呼，她說：「大家好！」首次以歌曲《野口KUKUKU》大顯舞藝，Kohana表示為這首歌表演覺得好開心，跟隊友Aimu也是小丸子的粉絲，自己比較喜歡小丸子的最好朋友小玉。Aimu則笑稱喜歡野口同學，因為髮型及造型跟她們很似。問可有收藏小丸子周邊產品？她們指AVANTGARDEY與小丸子聯成推出鎖匙扣。談到今次香港之行，她們表示未有時間四處遊覽，下次再重臨香港也想食蛋撻外，亦希望乘搭天星小輪遊覽。提到AVANTGARDEY以往挑戰大跳多首廣東歌曲，她們笑說：「大家可以話畀我哋知，而家香港有乜嘢歌曲好興嘅，可以提議一下。」