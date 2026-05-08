周殷廷智慧理財諗定晚年點樣過 一日只食一餐操出紅館肌肉

周殷廷（YT）化身「理財師兄」拍廣告，YT穿上簡約型格西裝，拍攝廣告時擺出多個型格甫士。YT表示一直「親力親為」管理資產：「因為我覺得理財呢樣嘢要自己去學習，無論係點都冇得賴，呢啲係應該要有嘅知識嚟，唔係畀咗人（管理）咁就算！」

周殷廷時間就係金錢

問到理財心得，YT認為目標不一定係要賺大錢，最重要係安穩無憂：「對我嚟講，理財就係可以好安定、安穩咁樣過完呢一生，唔會冇錢，呢個就係一個好基本嘅概念。即係唔好講賺大錢呀，如果你正常打份工嘅話，你想去到你年紀大啲嘅時候都安穩無憂，我覺得呢個係非常之緊要嘅一個步驟。」YT笑言除理財之外，管理時間亦非常重要，認為最寶貴的財產正正是時間。

周殷廷「完美主義」作祟

雖然平時拍MV經驗豐富，但YT竟自爆拍廣告時會「緊張」 ：「我自問係完美主義者，加上自己有幕後經驗，知道導演、客戶有期望，有要求，即使導演話『Good Take!』，心入面都會好緊張，由上場嗰刻一直喺度諗，我頭先係咪已經做到最完美，會唔會有嘢甩漏呢？」

日前周殷廷（YT）亦為樂迷報喜，宣佈將在8月紅館舉行個唱，Poster中YT展示一身肌肉上陣，大騷「男人味」：「其實唔係話今次演唱會特別操fit啲，平時一日都係食一餐飯，所以都習慣咗保持身形！今次紅館演唱會好多諗法，盡量唔講太多，想畀驚喜樂迷。（會唔會跳舞？）呢個我會努力嘅，至於嘉賓真係未諗，要同production Team開晒會先至拍板。」