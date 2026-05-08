8點直樂VIURIETY丨梁業賣關子暗示193郭嘉駿回歸 何啟華玩「人肉冰壺」險被推廠外 自爆周五小劇場變《ERROR大冒險》

ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》將於5月18日逢星期一至五晚上8點播出，ERROR成員何啟華(阿Dee)、梁業(肥仔)、COLLAR成員陳泳伽(Winka)及王家晴（Candy）等一眾藝人今日出席節目記者會。王家晴接受閨蜜靈魂拷問環節選擇在身高與髮量二選一之間選擇高大光頭對象，亦希望對象誠實如自己歌曲《直白》一樣；陳泳伽則在六位隊友變成男生成為對象中，決定揀選最有愛心與擅長烹飪的沈貞巧（阿Gao）。何啟華與梁業示範「人肉冰壼」Jackpot遊戲時，何啟華竟幾乎被溫湯馬仕一下大力推出錄影廠外，成全場高層嘉賓大笑。

何啟華低估遊戲刺激程度

何啟華與梁業受訪期間笑言本來僅率先為觀眾體驗遊戲，何啟華完全低估刺激程度，表示汲取經驗後會全力為觀眾謀求最多獎金獎品：「未知有咩獎品，但聽聞唔小嘢、肯定大單嘢，仲有累積！獎金方面就$1去到$1000萬都有可能！」何啟華更透露周五環節將上演小劇場，或許演變成《ERROR大冒險》但擔心場地限制無法拍攝。

ERROR有望重聚

談及ERROR全員在節目上齊聚機會，梁業暗示郭嘉駿(193)有機會回歸：「希望大家都見到最期待畫面！（四人同框？）唔透露住，佢放完『悠長假期』先。」何啟華更開玩笑指每次想起郭嘉駿，腦海便會響起經典劇集主題曲：「首歌播完佢就返嚟，唔知要重播幾耐？」ERROR有望重聚，梁業表示未來希望有更多音樂作品，以團歌優先、團綜為副，何啟華同意指：「追團歌先，好奇怪點解全世界都知錄好晒，我哋其實想所有嘢新鮮整，唔賣隔夜貨。」