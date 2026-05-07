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港產孖妹JJBABY赴韓參加選秀《明日之星》 妹妹JAYBIE歌聲驚豔全場 評審大讚觸動人心 唐安麒旗下新星勇闖國際舞台

影視圈
更新時間：22:45 2026-05-07 HKT
發佈時間：22:45 2026-05-07 HKT

在追求演藝夢想的道路上，不少香港新星紛紛踏上國際舞台。近日來自唐安麒（Dr Angel）香港ACE娛樂旗下的雙胞胎姊妹組合JJBABY（妹妹 JAYBIE 與姊姊 JAYBO），憑藉出眾的才華與毅力，遠赴韓國參加大型選秀節目《明日之星》，引發廣泛關注。

妹妹JAYBIE精湛歌技獲讚

在節目的「Vocal 強化任務」環節中，妹妹JAYBIE展現了令人驚嘆的唱功。她身著白色上衣搭配格紋裙，在燈光璀璨的舞台中央深情獻唱。其細膩的情感處理與穩定的高音發揮，讓現場評審與觀眾無不感到驚喜。有導師直言：「沒想到妳唱歌會這麼厲害，這次舞台展現了能觸動纖細情感的歌聲，讓人不禁期待妳未來更多的魅力。」

姐姐JAYBO全程關注兼應援

除了精彩的表演，節目中也記錄了姊妹倆動人的互動。當JAYBIE在台上接受評審讚揚時，姊姊JAYBO也在台下全神貫注地觀看。作為代表香港的K-POP雙胞胎姊妹，JAYBIE在《明日之星》中的精彩表現，不僅證明了ACE娛樂在人才培訓上的成果，更讓韓國演藝界看到了香港新一代藝人的實力。這對姊妹花的夢想才剛剛開始。憑藉著對舞台的熱愛與不懈努力，相信JJBABY在未來的選秀旅途中，定能克服重重挑戰，在國際舞台上繼續發光發亮，為港爭光。
 

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