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邱傲然Tiger盼演唱會前出3首新歌 歌迷聚會未成年粉絲獲贈精選酒品由媽媽任「存酒人」

影視圈
更新時間：22:15 2026-05-07 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-07 HKT

MIRROR歌迷聚會《Hi MIRO！Garden Party 2026》次輪活動，昨日於旺角麥花臣場館展開一連五日、共6場活動的見面會。首場由Tiger（邱傲然）打頭陣，以個人魅力與音樂才華震撼全場，為第二回活動打響頭炮。 

Tiger走進觀眾席大派福利

活動開首，Tiger以結他自彈自唱新歌《脫兔》炸裂舞台，瞬間帶動全場氣氛。隨後，Tiger與小虎隊透露現正密鑼緊鼓籌備新歌，希望於演唱會前推出三首新歌，引發粉絲興奮尖叫，期待感爆燈。接著，Tiger走進觀眾席向粉絲大派福利，與粉絲近距離對望、大派心心手勢，更在粉絲衣服上簽名，引來全場粉絲熱烈歡呼。 

Tiger送出四份心思禮物

之後，Tiger演唱經典歌曲《愛與痛的邊緣》，並邀請四位粉絲上台寫生互動。Tiger更特別準備了四份心思禮物，其中一位尚未成年的MIRO獲贈Tiger的精選酒品，由在場媽媽擔任「存酒人」代為保管，其他禮物包括Tiger首個個人演唱會的Crew Tee，從未在市面發售的珍貴專屬吉他帶，以及個人品牌T-shirt。在分享環節，Tiger直言好神奇見到現場有MIRO由中一支持到中六，感觸時間過得非常快，他笑言當初入行只是想應徵製作助理（PA），從未想像過能擁有今天的成就與愛護。 

Tiger預告個唱Part II全力練吉他

展望未來，Tiger表示為了準備6月份舉行的PartII個人演唱會，每日除吃飯跑步外，其餘時間幾乎都在練習吉他，希望大家期待他的表現。最後，全場MIRO舉起吉他造型氣球與Tiger大合照，在一片熱血沸騰與溫馨的氛圍中，為見面會畫上圓滿句號。
 

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