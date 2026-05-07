草彌剛高調公布喜迎首胎 事務所籲外界勿擾母子保護私隱

前「國民組合」SMAP成員草彅剛今日（7日）公布第一個孩子出生的消息，其所屬事務所的官方網站發聲明：「雖然是私事，這次我想告訴大家我的第一個孩子出生了。和以前一樣，今後也會繼續努力，請多多關照」。另外，事務所呼籲外界不要打擾母子，「從保護產後母子隱私的角度出發，嚴謹不要進行採訪、拍攝等。」

草彅剛主力做演員

現年51歲的草彅剛於1991年作為SMAP成員出道，2016年尾SMAP解散後，他和稻垣吾郎、香取慎吾一起組成「新地圖」活動。草彅剛主力演員方面發展，2020年，他憑電影《午夜天鵝》獲得「第44屆日本奧斯卡獎」最佳男主角獎和「第63屆藍絲帶獎」影帝。草彅剛亦於2020年12月30日宣布與一名圈外女性結婚。