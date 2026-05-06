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寒戰1994丨周文健從《逃學威龍2》政治部臥底到「一哥」巧妙連結 影壇小生消失18年竟淪為賭場侍應

影視圈
更新時間：13:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-06 HKT

備受矚目的《寒戰》系列前傳《寒戰1994》自5月1日上映以來，憑藉其「香港電影史上最強卡士」的陣容，瞬間引爆全網熱議。電影不僅集結了十位影帝同台飆戲，更將故事拉回1994年香港回歸前夕，一場富商綁架案引發的四方權力鬥爭，為《寒戰》系列的警隊內部矛盾埋下關鍵伏筆。

周文健一出場已經受到外界關注

飾演警隊「一哥」許懷翰的周文健，甫一登場便成為全場焦點。其角色原型取材自真實的警務處處長許淇安，與吳彥祖飾演的「蔡元祺」之間的權力鬥爭，更是讓觀眾看得熱血沸騰。有趣的是，片中涉及的政治部背景，也讓不少影迷聯想到周文健在1992年經典電影《逃學威龍2》中，同樣飾演政治部臥底警察的角色，這巧妙的連結，無疑為《寒戰1994》增添了更多話題性。

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周文健其陽剛形象多次出演警察角色

周文健自80年代因一輯啤酒廣告走紅後，便投身電影圈，並以其陽剛形象，多次出演警察角色，深植人心，其中包括《神探朱古力》的「梁督察」、《警察故事續集》的CID、《逃學威龍2》政治部臥底警察、《七月十四》的周Sir、《公僕II》的周督察、《月黑風高》的警署警長「周仔」、《談判專家》的警察內務部警司李俊傑等等，有網民笑言周文健在1992年以政治部臥底警察身份，破獲一宗國際恐怖份子案件，仕途從此平步青雲，短短兩年成功躍升為警隊一哥，連帶周文健在《逃學威龍2》的演出：「呢個角色對我影響非常深遠，喺內地多數人識得我都係因為呢套戲。」戲中，周文健在工作上和感情上都是競爭手，跟周星馳針鋒相對，最深印象的對手戲，莫過於在更衣室裡「打茄輪」，周文健的「警察專業戶」形象，可以說是橫跨了整個90年代的香港電影。

周文健消失在幕前人生陷入低潮

周文健在2006年拍完電影《馬可．波羅》後，周文健卻突然消失在幕前。原來，當時他的人生陷入低潮，甚至到澳門賭場的貴賓廳工作，從昔日眾星捧月的演員，變成服務客人的高級侍應。周文健坦言，這段經歷讓他嚐盡人情冷暖，但他仍以樂觀的態度面對：「我還跟外國朋友開玩笑說，我從actor（演員）變成了waiter（侍應）。」在人生最低谷的時期，周文健幸運地遇見了現在的太太。儘管當時他身無分文，但太太依然對他不離不棄，甚至連婚禮的費用都由女方家支付。周文健曾感動地說：「我跟她說『妳走啦，不要浪費時間在我身上』，我真的沒有錢，但她就是不肯走。」如今，周文健不僅還清了所有債務，更憑藉《寒戰1994》再度翻紅，事業東山再起。

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