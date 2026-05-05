葉子楣跳出舒適圈進軍商界 拒只做代言人經營全球首家《榴槤酒店》

現年58歲的葉子楣（Amy），昔日是80、90年代紅極一時的性感女星，但自1992年與醫生呂錫照交往後，便淡出幕前，直至2018年男方離世，她不單重新活躍娛樂圈，又踏上商界，兩年前開始投資在馬來西亞檳城的酒店業，下一步誓晉身為「酒店女王」。

葉子楣以用家角度提供意見

為宣傳主題酒店《榴槤酒店》明年即將落成，Amy日前聯同生意合夥人和酒店管理公司負責人，藉一邊分享榴槤美食，一邊分享今次經營酒店大計。Amy表示原先未想過做商界女強人，但因緣際會認識了生意合伙人莊美娥，對方本來想邀約她擔任代言人，但她卻另有想法，說：「經營酒店是很複雜的，雖然我哋認識不久，但很投緣。由於我對只做代言人真的興趣不大，要麽什麼也不做，要麽便全情投入去做，我會以用家的角度提供意見，也希望我在演藝界的人脈能用於酒店日後的經營和發展上。」

葉子楣睇好大馬旅遊業

Amy透露這個酒店項目的業務多元化，暫定先開四間不同主題的酒店，當中的一間，因自己喜歡吃榴槤，都加了不少建議在內。她說：「《榴槤酒店》除訪客正常入住和消費外，也提供大家投資的機會，詳情於即將舉行的展銷會內公布。今次參與酒店策劃是一個很好的經驗，我都學了很多東西，也跟業內有着豐富行銷知識的合作夥伴學了很多新事物，絕對不能故步自封。」對於大馬的旅遊業， Amy相當睇好，故第一步由檳城，稍後會擴張去吉隆坡，還笑言要做「酒店女王」。