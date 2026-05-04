2026香港小姐丨馮盈盈十周年回歸成大師姐 與陳曉華聯手向大學校園招募美女

馮盈盈、陳曉華等齊宣傳新一屆港姐，參選十周年的馮盈盈已成為現場的大師姐，她稱眨眼間已十年，沒想到已成為資歷最深的師姐，她指十年來過得好快、好豐富，她面對過不同的挑戰，笑言參選好似昨日的事。

馮盈盈親身上陣拍內衣告

談到工作，馮盈盈表示等公司安排，有經理人幫她打理，笑言也有廣告商徵求用「AI盈盈」賣廣告，問到是否將約滿？她稱合約仍有一段時間，但與公司都有溝通，可以慢慢傾。早前拍內衣廣告，盈盈表示是真人拍攝不是AI。覺得拍內衣廣告可以展現健康活力，參選時已著三點式泳衣示人，覺得女性除了典雅亦可以大方。

陳曉華撐中大母校多靚女

陳曉華表示認同盈盈，笑言有活力的工作都想嘗試，拍攝內衣廣告都可以，但首先要身材維持得好，「因為廣告相都會保存很久，我覺得最緊要！」問到二人可有人選推薦參選？盈盈笑言要從朋友的女兒入手，又指與宋宛穎、莊子璇都是港大出身，笑言可從校園招募著手，陳曉華聞言指代表中大，笑言中大也出不少美女不輸港大。