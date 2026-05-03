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AK對姜濤爆讀中一冧兩次班不作評論 力撐兄弟今年不推出歌曲：唯一做嘅只係支持 翻拍《悠長假期》只求做好角色

影視圈
更新時間：11:45 2026-05-03 HKT
發佈時間：11:45 2026-05-03 HKT

江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）、譚耀文及導演邱禮濤昨晚（2日）到尖沙咀為電影《我們不是什麼》進行謝票。AK指這天已做了5、6場，但希望能夠做更多場次，提到他與導演剛參加了烏甸尼斯遠東電影節，首次去意大利及參加電影節的AK坦言感受好大，看到當地的觀眾好喜愛香港電影的文化，也是邱導的粉絲，而完場一播片尾曲時大家也為邱導企起身鼓掌，覺得很震撼，自己也感受好大衝擊，能夠跟導演去到意大利將電影帶給觀眾覺得好開心。

ANSONBEAN跟邱導去新加坡華語電影節

至於ANSONBEAN則跟邱導去了新加坡華語電影節，他指觀眾也很細緻地問問題，大家也看得很投入，所以整個過程也很開心，至於是否有被問到尷尬問題？AK表示沒有，問題都很正面和合理。對於有生粉（AK粉絲暱稱）專誠去意大利支持，AK指有些住在歐洲或英國的生粉也未看過這電影，所以特意坐飛機去支持自己和睇戲，也多謝大家，ANSONBEAN就指在新加坡有人派電影應援物。

AK自嘲低級職員

早前ViuTV宣布翻拍經典日劇《悠長假期》，更找來呂爵安（Edan）演男主角，消息一出即惹來網民熱議，有份參演的AK表示沒留意：「始終今次都係翻拍神劇，難免啲人會攞新同原本做比較，我都預咗，但唔理，我哋嘅責任就係做好自己嘅工作同角色。」AK指雖是翻拍，但一定會找到自己的方法為這套劇做重新詮釋，因此劇不是模仿，所以會用這個時代發生的事再重新演繹：「原先嘅神劇我自己都有睇，我唔會諗超越佢，只不過好感恩有幸可以去飾演呢套細個睇過嘅神劇。」提到女主角李佳芯指「有興趣演出，但不敢講落實」，AK笑指自己是低級職員，所以不知道，問到若對方不做的話他想誰做？AK說：「我真係唔知，我理掂自己先，問都問Edan，因為同佢最多對手戲，問佢好過問我，我嘅意見係不值得一提。」

網民拿成員學歷比拼：I don‘t care

另外，MIRROR成員姜濤日前在生日聚會上訴心聲，之後更表示今年不會推出歌曲，AK指姜濤已大個仔，做每個決定必定經過自己的思考：「我哋唯一做嘅只係支持，呢個已經足夠，佢講得出佢有呢個決定（唔出歌），佢一定知道面對緊嘅嘢，大家俾啲空間同時間佢慢慢去調節。（公布前有冇通知兄弟？）又冇，唔使啦，咁私人嘅決定相信佢應該諗咗好耐，無論佢決定係乜嘢，我哋都一定支持，有呢個心就夠。」提到姜濤自爆讀中一冧兩次班，AK表示不評論，對於網民再將他們的學歷拿來比拼，AK說：「I don‘t care，係我嘅歷史，我而家做緊乜嘢大家睇緊咪得囉，就係咁簡單，無論大家學歷係點，大家而家都係做緊一樣嘅嘢，佢（學歷）都只係一個過往，我哋都係同一個團體同一間公司，雖然逗嘅糧有高低，就係咁簡單咋嘛！」提到姜濤表示今年有崩潰位，AK表示對方還沒有找他們傾，不過他覺得姜濤可以自己消化到，也知他比較喜歡自己處理事情，不喜歡找人傾訴，大家亦很尊重，而跟他相熟的也知道需要給予空間。對於阿Mo（李啟言）爸爸早前不幸因病離世，AK表示知道，但自己不方便做任何評論，問到是否有隔空慰問？他說：「呢啲一定會，但都唔方便做任何評論。」

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