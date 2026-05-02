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魔音女團丨Yong Heo喜遇見兒時偶像陳潔靈 讚宋宛穎做得好鄧凱文夠亮眼

影視圈
更新時間：19:45 2026-05-02 HKT
發佈時間：19:45 2026-05-02 HKT

TVB《魔音女團》的評審團之一，YS韓國偶像學院社長Yong Heo、「班主任」陳潔靈及香港首席舞蹈導演Lenna.T 今日（2日）跟15位參賽者出席宣傳活動。YS韓國偶像學院社長Yong Heo大讚兩位《魔音女團》成員表現：「如果說做得好就一定是宋宛穎。但如果注目程度則是鄧凱文，她的藝能亮眼，適合偶像組合成為綜藝搞笑擔當，效果非常好。」社長亦表示若由他挑選女團最終六強成員，必定包括宋宛穎與鄧凱文，並會加上喬美莎以注入國際化元素。對於節目賽果，社長仍非常口密：「最後挑選出來的六位已經是最好結果。」

Yong Heo鍾情《只怕不再遇上》

據知，原來陳潔靈是社長Yong Heo的兒時偶像，因為十分喜歡當年陳潔靈與張國榮合唱歌曲《只怕不再遇上》，雖然二人終於有機會在活動上碰面，但社長因為怕醜而未敢說出來。

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