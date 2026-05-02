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正義女神丨周嘉洛名錶失竊謎團解開 監製鍾澍佳揭曉真正兇手：背叛感傷害更大

影視圈
更新時間：18:00 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-02 HKT

由無綫與優酷聯合出品，集合佘詩曼、譚耀文、陳煒等實力派演員的律政劇《正義女神》昨晚（1日）播出大結局，「最強少年犯」高成彬最終由母親「高淑樺」陳煒做最後的「推手」，大義滅親向法庭提供兒子「高成彬」劉倬昕在「張景翔」馮皓揚被殺案的關鍵證據，指證兒子才是真正的兇手，最後「高成彬」劉倬昕被判終身監禁，母子關係決裂。

「鄭邵文」周嘉洛名表失竊留下謎團

《正義女神》播出後，不少人對戲中的故事情節依然相當回味，其中黎燕珊飾演蔣祖曼與周嘉洛的爛賭媽媽冼勵梅，在第16集中「好心」地上門為女兒煮餸，卻被「鄭邵文」周嘉洛趕出家門，無論家姐「鄭邵玲」蔣祖曼如何說好話也沒用，「鄭邵文」周嘉洛更表示自己的兩隻名錶不翼而飛，言談間暗示意思是媽媽所偷，當時網民也對此產生疑問，但直到大結局播出，亦未有解開疑團。

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鍾澍佳早已在發文解開謎團

但原來監製鍾澍佳早已在微博發文為事件解開謎團：「鄭官的手表到底在那裡？ 他媽媽真的偷走了嗎？是的，被媽媽拿走了。不直白的拍出來是因為在她們兩姐弟心中，有沒有拿已經不重要，重要是她倆怎麼認為？比起手表的價值，媽媽一次又一次利用親情做借口騙取錢財，那種背叛感，對鄭家姐弟傷害更大，也根本沒有勇氣去證實。」

創作團隊早已落實高淑樺大義滅親

鍾澍佳亦曾解釋稱劇集在第一集完成的時候，結局已經確定，讓「高淑樺」親自將兒子送入監獄，其實是創作團隊配合劇集主題的精心設計。故事以「高成彬天台殺人案」這宗悲劇作為起點，高淑樺利用了言官的正義感，設局讓高成彬脫罪，而高成彬看著媽媽一次又一次玩弄法律，連最重罪的謀殺也可以甩身，於是高成彬之後才會徹底「失控」。創作團隊一改傳統，讓高淑樺在最後一刻，親眼見到高成彬收藏的「戰利品」，那些無可否認的殺人證據。高淑樺才終於意識到，言官的提醒都是對的，是自己的縱容，是自己的教育失敗，才會讓兒子一步步成為惡魔。

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高淑樺大義滅親：

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