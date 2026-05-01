郭富城老婆育兒反映上流生活  兩女學騎馬暴風成長高度驚人  方媛極溫婉展慈母氣質

現年38歲的「天王嫂」方媛 (Moka)，與老公郭富城結婚9年，育有三名寶貝女兒，一家五口生活幸福美滿。早前二人才高調慶祝結婚周年紀念，恩愛之情羨煞旁人。方媛婚後專注相夫教女，同時兼顧KOL事業，經常在社交平台分享家庭生活，近日就親身帶大女同二女學騎馬，反映上流生活。

方媛溫婉慈母貼心照顧

方媛日前分享了帶7歲大女郭詠希 (Chantelle) 和5歲二女郭泳萱 (Charlotte) 到騎術學校學騎馬的影片，並寫道：「今日行程：騎馬兩小時，流汗一整天，快樂無上限」，影片中，身穿簡單白色T恤配搭牛仔褲的方媛，打扮休閒但難掩星味，完全不像三女之母，散發著少女般的溫婉氣質。

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郭詠希和郭泳萱暴風成長

雖然貴為天王嫂，但方媛對女兒的照顧從不假手於人。她親自為女兒換上專業的騎馬裝束，細心地為她們綁上麻花辮，在旁溫柔地陪伴，盡顯慈母本色。影片中，兩位小公主郭詠希和郭泳萱雖然未有露出正面，但可見她們都長高了不少。大女Chantelle的身高更已追及媽媽的胸膛，兩姊妹身形纖細修長，完美繼承了父母的優良基因。

千金盡得真傳展騎馬功架

戴上頭盔、換上騎馬裝的兩位千金，瞬間變得有模有樣，騎在馬背上不但坐姿挺拔、眼神專注，而且操控馬兒有板有眼，絲毫不見膽怯，頗具大將之風。眾所周知，郭富城是圈中出名的愛馬之人，更是馬主，未知方媛是否希望藉此培養女兒們對馬術的興趣，為她們將來踏足頂級社交圈鋪路。

「富養不嬌養」育兒獲讚

方媛的育兒方式向來備受稱讚，這次帶女兒學習需要體能和專注力的騎術，再次引證了她「富養不嬌養」的理念。相比起單純的物質滿足，她更專注於培養女兒的體能、氣質和品格，這種育兒智慧，讓不少網民大讚她為「豪門清泉」。相信在父母的悉心栽培下，兩位小公主的未來定必無可限量。

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