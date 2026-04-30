Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李帝勳香港見面會前夕遊主題樂園玩自轉 網民投訴門票抽福利不公

影視圈
更新時間：18:44 2026-04-30 HKT
發佈時間：18:44 2026-04-30 HKT

大熱韓劇《模範的士》男星李帝勳今晚在旺角麥花臣場館舉行出道20周年粉絲見面會，亦是他首度在港開見面會。

李帝勳見面會有Edan撐

跟李帝勳合作《模範的士3》的呂爵安（Edan），將會擔任見面會嘉賓。李帝勳昨日抵港，之後被發現到了主題樂園遊玩，有網民拍到他在樂園遇見《魔雪奇緣》雪人「小白」Olaf機械人一刻，片中李帝勳見到小白時十分興奮，小白跟着工作人員做動作及轉圈，李帝勳亦跟着做。此外，見面會主辦方昨日發聲明，指門票只在3間官方票務平台發售，網上其他平台流傳的香港站門票、有折門票來歷不明，呼籲大家務必小心謹慎。不過，有網民到主辦方的社交網投訴指未售出的門票卻抽中有合照機會，亦有指有人抽中多樣福利，惹起不公之嫌。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
10小時前
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
7小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
9小時前
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
2026-04-29 18:30 HKT
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享折扣
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享
生活百科
6小時前
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲。資料圖片
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲
突發
1小時前