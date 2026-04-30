李帝勳香港見面會前夕遊主題樂園玩自轉 網民投訴門票抽福利不公

大熱韓劇《模範的士》男星李帝勳今晚在旺角麥花臣場館舉行出道20周年粉絲見面會，亦是他首度在港開見面會。

李帝勳見面會有Edan撐

跟李帝勳合作《模範的士3》的呂爵安（Edan），將會擔任見面會嘉賓。李帝勳昨日抵港，之後被發現到了主題樂園遊玩，有網民拍到他在樂園遇見《魔雪奇緣》雪人「小白」Olaf機械人一刻，片中李帝勳見到小白時十分興奮，小白跟着工作人員做動作及轉圈，李帝勳亦跟着做。此外，見面會主辦方昨日發聲明，指門票只在3間官方票務平台發售，網上其他平台流傳的香港站門票、有折門票來歷不明，呼籲大家務必小心謹慎。不過，有網民到主辦方的社交網投訴指未售出的門票卻抽中有合照機會，亦有指有人抽中多樣福利，惹起不公之嫌。