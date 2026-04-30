姜濤中一輟學原因曝光 200磅肥仔慘被欺凌以極端方法反抗 以暴易暴陷入被孤立困境

姜濤昨日（4月29日）在「姜家人慈善生日會2026」活動上，向所有支持者坦誠，自己多年來一直虛報學歷，真實教育程度僅僅是讀到中一，並非外界所知的「中三畢業」。姜濤解釋，當年因為年少，愛面子，一直羞於承認自己早早輟學的事實。這個秘密像一塊大石，壓在他心裡多年。如今選擇在生日會這個對他意義重大的場合，面對著最支持他的粉絲們全盤托出，是他希望能以最真實的面貌示人，不再被過去的謊言所束縛。

姜濤稱愛面子致虛報學歷

姜濤這次的「學歷告白」，讓公眾再次聚焦於姜濤那段充滿創傷的少年時光。他過往曾在不同訪問中，提及因肥胖而被欺凌的經歷。姜濤曾在鄭裕玲的節目《口水多過浪花》透露讀書時期被欺凌，他憶述當時體重高達200磅，身形肥胖使他成為同學捉弄和欺凌的目標。除了外表，姜濤曾透露更可能是與他的性格有關：「我係一個好肥嘅人，但內心深處唔肯承認自己咁肥，當呢種矛盾狀態一齊時，就會做到乞人憎，可能大家話我肥，我會話：『肥乜吖！』我都會攻擊番人哋，人哋可能一句玩笑說話，我好認真，呢啲可能導致到外界人越來越唔鍾意我，我都唔想鍾意佢哋，呢種幼稚心態，導致自己嗰時冇乜認識到朋友。」他笑言以前覺得被欺凌，但回想起就知道原因：「其實諗番自己性格都好有問題，如果唔係自己性格，都唔會受到咁樣對待。」

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姜濤讀中一時期慘遭校園霸凌

面對持續的欺凌，性格剛烈的姜濤選擇了以暴易暴，他直言當時「唔識諗」，唯一的反抗方式就是打架。 當被問及是否經常打架時，他形容當時的自己，因內心充滿自卑，外在則表現得極具攻擊性，只要有人拿他的身形開玩笑，他就會立刻反擊，這種「乞人憎」的性格，讓他陷入了被孤立的惡性循環，身邊幾乎沒有朋友。姜濤曾表示20歲前從未有過生日會，他說：「我從未開過生日會，從來沒人會跟我慶祝生日，未開過生日會，我的同學和朋友不多，親戚少，又沒有兄弟姊妹，生日都沒有朋友特別說要替我慶祝。」

姜濤輟學後打工養活自己

姜濤曾提及離校後的生活。他表示因讀書成績不好，加上曾被學校視為「比較壞的學生」，以致當時有社工跟進，但「嗰段時間冇學校肯收我」。由於沒有學校錄取，他最終在社工介紹下，由15歲起開始兼職生涯。在正式入行前，他曾做過6至7份不同的工作，包括快餐店員工、咖啡店侍應及時裝店售貨員等。他曾表示，在餐廳工作是最幸福的經歷，因為既可賺錢又能「食餐飽」。後來醒覺不能安於現狀，於是下定決心減肥，為日後加入演藝圈鋪路。相關閱讀：內地節目《國粵無雙》巨星陣容流出？姜濤傳試水溫北上發展 陳奕迅疑破天荒父女檔上陣