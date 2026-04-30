Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤中一輟學原因曝光 200磅肥仔慘被欺凌以極端方法反抗 以暴易暴陷入被孤立困境

影視圈
更新時間：15:52 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:52 2026-04-30 HKT

姜濤昨日（4月29日）在「姜家人慈善生日會2026」活動上，向所有支持者坦誠，自己多年來一直虛報學歷，真實教育程度僅僅是讀到中一，並非外界所知的「中三畢業」。姜濤解釋，當年因為年少，愛面子，一直羞於承認自己早早輟學的事實。這個秘密像一塊大石，壓在他心裡多年。如今選擇在生日會這個對他意義重大的場合，面對著最支持他的粉絲們全盤托出，是他希望能以最真實的面貌示人，不再被過去的謊言所束縛。

姜濤稱愛面子致虛報學歷

姜濤這次的「學歷告白」，讓公眾再次聚焦於姜濤那段充滿創傷的少年時光。他過往曾在不同訪問中，提及因肥胖而被欺凌的經歷。姜濤曾在鄭裕玲的節目《口水多過浪花》透露讀書時期被欺凌，他憶述當時體重高達200磅，身形肥胖使他成為同學捉弄和欺凌的目標。除了外表，姜濤曾透露更可能是與他的性格有關：「我係一個好肥嘅人，但內心深處唔肯承認自己咁肥，當呢種矛盾狀態一齊時，就會做到乞人憎，可能大家話我肥，我會話：『肥乜吖！』我都會攻擊番人哋，人哋可能一句玩笑說話，我好認真，呢啲可能導致到外界人越來越唔鍾意我，我都唔想鍾意佢哋，呢種幼稚心態，導致自己嗰時冇乜認識到朋友。」他笑言以前覺得被欺凌，但回想起就知道原因：「其實諗番自己性格都好有問題，如果唔係自己性格，都唔會受到咁樣對待。」

相關閱讀：姜濤慶27歲生日 自揭虛報學歷首承認只讀到中一 爆紅後感迷失：個人好飄

姜濤讀中一時期慘遭校園霸凌

面對持續的欺凌，性格剛烈的姜濤選擇了以暴易暴，他直言當時「唔識諗」，唯一的反抗方式就是打架。 當被問及是否經常打架時，他形容當時的自己，因內心充滿自卑，外在則表現得極具攻擊性，只要有人拿他的身形開玩笑，他就會立刻反擊，這種「乞人憎」的性格，讓他陷入了被孤立的惡性循環，身邊幾乎沒有朋友。姜濤曾表示20歲前從未有過生日會，他說：「我從未開過生日會，從來沒人會跟我慶祝生日，未開過生日會，我的同學和朋友不多，親戚少，又沒有兄弟姊妹，生日都沒有朋友特別說要替我慶祝。」

姜濤輟學後打工養活自己

姜濤曾提及離校後的生活。他表示因讀書成績不好，加上曾被學校視為「比較壞的學生」，以致當時有社工跟進，但「嗰段時間冇學校肯收我」。由於沒有學校錄取，他最終在社工介紹下，由15歲起開始兼職生涯。在正式入行前，他曾做過6至7份不同的工作，包括快餐店員工、咖啡店侍應及時裝店售貨員等。他曾表示，在餐廳工作是最幸福的經歷，因為既可賺錢又能「食餐飽」。後來醒覺不能安於現狀，於是下定決心減肥，為日後加入演藝圈鋪路。相關閱讀：內地節目《國粵無雙》巨星陣容流出？姜濤傳試水溫北上發展 陳奕迅疑破天荒父女檔上陣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
7小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
01:21
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
兩岸熱話
4小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
21小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
23小時前
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
4小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
2026-04-29 13:31 HKT