Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邱傲然Tiger靚聲俘虜許軼獲讚好聽 恭喜AK江𤒹生新片票房破800萬：好叻又型 設計周邊飾品開騷留念

影視圈
更新時間：20:45 2026-04-28 HKT
發佈時間：20:45 2026-04-28 HKT

MIRROR成員邱傲然(Tiger)和COLLAR成員許軼(Day)一齊出席時裝騷，Tiger談及準備閉關排練演唱會part2，透露個人服飾品牌會為上次開騷設計結他帶，今次亦想設計演唱會周邊配飾讓粉絲留念。

邱傲然開心賀AK

對於江𤒹生(AK)主演新片《我們不是什麼》票房已破800萬，在意大利出席電影節也大獲好評，Tiger表示有恭喜AK，讚他好叻又有型。

許軼今年將推個人單曲

Day表示未曾同Tiger這樣見面交流，大讚Tiger個人單曲好聽，自己亦準備今年出個人單曲。提到隊長阿Gao（沈貞巧）仍未出歌，會否心急？Day指對方有開拍片頻道等她出多些片再把握機會。

許軼避談前隊友So Ching

對於舞蹈員李啟言(阿Mo)的爸爸李盛林牧師猝逝，Tiger坦言好突然和不開心，亦擔心阿Mo的心情，一定要先處理情緒不能太多負能量。Day被問到有否聯絡一直支持阿Mo的前隊友So Ching，她稱要問公司，給大家留空間。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
01:29
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
影視圈
5小時前
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
影視圈
8小時前
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
21小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
7小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
5小時前
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
影視圈
6小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
4小時前
港鐵債又只益大戶｜曾智華
港鐵債又只益大戶｜曾智華
投資理財
11小時前