邱傲然Tiger靚聲俘虜許軼獲讚好聽 恭喜AK江𤒹生新片票房破800萬：好叻又型 設計周邊飾品開騷留念

MIRROR成員邱傲然(Tiger)和COLLAR成員許軼(Day)一齊出席時裝騷，Tiger談及準備閉關排練演唱會part2，透露個人服飾品牌會為上次開騷設計結他帶，今次亦想設計演唱會周邊配飾讓粉絲留念。

邱傲然開心賀AK

對於江𤒹生(AK)主演新片《我們不是什麼》票房已破800萬，在意大利出席電影節也大獲好評，Tiger表示有恭喜AK，讚他好叻又有型。

許軼今年將推個人單曲

Day表示未曾同Tiger這樣見面交流，大讚Tiger個人單曲好聽，自己亦準備今年出個人單曲。提到隊長阿Gao（沈貞巧）仍未出歌，會否心急？Day指對方有開拍片頻道等她出多些片再把握機會。

許軼避談前隊友So Ching

對於舞蹈員李啟言(阿Mo)的爸爸李盛林牧師猝逝，Tiger坦言好突然和不開心，亦擔心阿Mo的心情，一定要先處理情緒不能太多負能量。Day被問到有否聯絡一直支持阿Mo的前隊友So Ching，她稱要問公司，給大家留空間。

