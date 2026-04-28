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蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa與鄭中基秘婚4年 拍電影撻着 開記招同時宣布已婚及離婚轟動一時

影視圈
更新時間：15:09 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:09 2026-04-28 HKT

蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）與健身教練林俊賢（Elvis）宣布婚訊，震驚整個娛樂圈，獲得大量祝福。而阿Sa蔡卓妍早於10多年前與鄭中基秘婚後離婚，當年轟動一時，至今仍令人記憶猶新。

阿Sa蔡卓妍與鄭中基因戲生情

阿Sa蔡卓妍與鄭中基的緣分，始於2004年合作拍攝電影《追擊8月15》。當年早已傳出阿Sa蔡卓妍與鄭中基戲假情真，在戲中擦出愛火，繼而展開地下情。不過二人傳緋聞多時，一直對外否認關係。

據聞鄭中基當時為阿Sa蔡卓妍在手臂內側紋上其英文名字「Charlene」，作為愛的印記，因此有一段時間鄭中基經常穿著長袖衫示人，刻意遮掩「愛的紋身」秘密。當年又有傳阿Sa蔡卓妍為躲避被傳媒偷拍，曾藏在車尾偷偷去跟鄭中基約會。

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阿Sa蔡卓妍鄭中基洛杉磯註冊

直到2010年鄭中基與阿Sa蔡卓妍傀出秘婚消息，二人卻在司開聯合記者會，自揭早在2006年在美國洛杉磯秘密註冊結婚，記者會上更投下震撼彈，宣布正在辦理離婚手續，結束約四年婚姻。蔡卓妍在記者會上更聲淚俱下，表示二人因了解而分開，離婚後仍是朋友。

對外稱有關離婚原因，歸結於雙方性格不合。但亦有傳聞指，離婚原因是鄭中基尚未定性，婚後仍與其他異性過從甚密。阿Sa蔡卓妍於2022年亮相內地綜藝節目《遲到的戀人》，罕有大談感情事，自爆曾親眼目睹某任男朋友出軌。

阿嬌鍾欣潼曾陪阿Sa蔡卓妍捉姦

阿Sa蔡卓妍在節目中表示：「就我剛剛入行時候，那時候有一個男朋友，就阿嬌（鍾欣潼）也認識的。然後有一天，我就打電話給我那個男朋友，打了很久都沒接，結果晚上的時候就阿嬌看到我，就感覺她想說不說的狀態，結果她也跟我說了，就說那個男生現在跟另外一個女生在約會，然後我說：『吓，真的嗎？』然後她說帶我去，然後門一打開，我就看到那時候的男朋友跟一個女生在一起了。」不少網民揣測男方身分疑為鄭中基。

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