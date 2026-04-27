Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Prince逝世10周年爆生前家暴醜聞 Jill Jones指控曾被掌摑及拳打 紀錄片擱置怕造成「跨代傷害」

影視圈
更新時間：19:15 2026-04-27 HKT
發佈時間：19:15 2026-04-27 HKT

已故樂壇傳奇歌手Prince逝世10周年之際，一段陳年醜聞再度浮出水面，令其身後名譽蒙上陰影。曾是Prince於80年代的和音、並參與Prince經典專輯《1999》錄音的歌手舊愛Jill Jones日前公開指控Prince於1984年在一間酒店內看到男方跟其他女子親吻而感到傷心，Prince即掌摑她，並多次拳打她面部，事後更有Prince身邊的人士向她施壓，要求她保持緘默，以免影響各方豐厚的演藝利益。 

Jill Jones指控未有相關證據

事件之所以再度引發廣泛關注，源於Netflix一部遭擱置的紀錄片。該紀錄片由奧斯卡金像獎得主Ezra Edelman執導，內容涵蓋上述家暴指控。然而，Netflix在與Prince遺產管理方達成協議後，突悄然將計劃擱置。遺產方面聲稱，該紀錄片將對Prince的形象造成「跨代傷害」。 外界對此強烈質疑，批評有關方面以金錢利益凌駕於公眾知情權之上。事件亦存在不少疑點，Jill Jones的指控迄今未有任何警方報告、醫療紀錄或同期文件佐證，令外界對相關法律標準及指控的可信程度提出嚴正質疑。亦有輿論指出，指控恰好在Prince逝世10周年之際重新發酵，時機耐人尋味。Prince於2016年4月21日因服食過量止痛藥離世，終年57歲。隨着紀錄片風波持續發酵，外界對其遺產管理方的批評聲音亦與日俱增。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
4小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
10小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
12小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
4小時前
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
社會
7小時前
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
2026-04-26 18:45 HKT
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
樓市動向
9小時前
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
飲食
7小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
6小時前