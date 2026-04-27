Prince逝世10周年爆生前家暴醜聞 Jill Jones指控曾被掌摑及拳打 紀錄片擱置怕造成「跨代傷害」

已故樂壇傳奇歌手Prince逝世10周年之際，一段陳年醜聞再度浮出水面，令其身後名譽蒙上陰影。曾是Prince於80年代的和音、並參與Prince經典專輯《1999》錄音的歌手舊愛Jill Jones日前公開指控Prince於1984年在一間酒店內看到男方跟其他女子親吻而感到傷心，Prince即掌摑她，並多次拳打她面部，事後更有Prince身邊的人士向她施壓，要求她保持緘默，以免影響各方豐厚的演藝利益。

Jill Jones指控未有相關證據

事件之所以再度引發廣泛關注，源於Netflix一部遭擱置的紀錄片。該紀錄片由奧斯卡金像獎得主Ezra Edelman執導，內容涵蓋上述家暴指控。然而，Netflix在與Prince遺產管理方達成協議後，突悄然將計劃擱置。遺產方面聲稱，該紀錄片將對Prince的形象造成「跨代傷害」。 外界對此強烈質疑，批評有關方面以金錢利益凌駕於公眾知情權之上。事件亦存在不少疑點，Jill Jones的指控迄今未有任何警方報告、醫療紀錄或同期文件佐證，令外界對相關法律標準及指控的可信程度提出嚴正質疑。亦有輿論指出，指控恰好在Prince逝世10周年之際重新發酵，時機耐人尋味。Prince於2016年4月21日因服食過量止痛藥離世，終年57歲。隨着紀錄片風波持續發酵，外界對其遺產管理方的批評聲音亦與日俱增。