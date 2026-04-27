鄭欣宜激瘦出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？

38歲的歌手鄭欣宜，近日落實參加內地綜藝節目《歌手2026》，而在節目官宣海報中，欣宜以一頭金色波浪長髮搭配型格黑色西裝亮相，眼神堅定，氣場全開，引發網上熱議。早前有粉絲在街頭偶遇鄭欣宜，並將合照分享到小紅書，而照片中的她臉尖尖，明顯減肥成功，精神狀態大勇，久休復出的她，成為節目的一大亮點。

鄭欣宜參加《歌手2026》彌補去年退賽遺憾

事實上，欣宜的復出之路並非一帆風順，去年她曾是《歌手2025》的熱門人選，並已投入宣傳片的拍攝工作，眼看回歸在即，卻遭遇了意想不到的打擊。在拍攝期間，因現場燈光器材處理不當發生意外，導致她的肩頸及耳部受傷，身體狀況再度亮起紅燈。考慮到《歌手》節目高強度的競演壓力，鄭欣宜在身體無法負荷的情況下，只能在開賽前無奈宣布退賽，專心養傷。這次出師不利，讓她的復出計劃被迫中斷，也讓她的休養期變得更為漫長。

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鄭欣宜傳已領取亡母6千萬遺產

近年鄭欣宜不僅要面對身體的傷痛，內心的思念也再次被觸動。她於2024年初，網民在加拿大拍到欣宜前往拜祭亡母沈殿霞，照片中她細心整理墓碑上的鮮花，即使母親已離去多年，她依然忍不住在墓前流淚，那份對母親的思念與傷感表露無遺，令人心痛。此外，關於她繼承遺產的傳聞也再度成為焦點。有傳沈殿霞於2008年離世時，為欣宜留下了約六千萬的遺產，但條件是需待她年滿35歲方可動用。如今已經38歲的欣宜，在2022年5月正式踏入35歲後，外界因此猜測她停工與繼承大筆遺產有關。

鄭欣宜「神隱」期間謠言四起

鄭欣宜自2023年3月完成三場紅館演唱會後，她便無預警地「消失」於幕前，清空社交平台並停止更新，所有公開活動一概缺席。這段「神隱」時期，引發了外界無數的揣測。當時，關於她「秘密赴加拿大產子」及「秘婚」等消息甚囂塵上。面對針對鄭欣宜的謠言，其經理人林珊珊曾出面回應，證實欣宜「的確係病咗，療傷之中」，間接承認她因健康問題需要休息，更傳出她是由於抑鬱症而停工休養。如今，鄭欣宜選擇在《歌手2026》的舞台上浴火重生，以最佳狀態回歸，讓關心她的粉絲，終於可以放下心頭大石。

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