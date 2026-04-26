于洋曾TVB被下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？竟因「舊情人」薛家燕回歸

70年代電影小生于洋入行超過50年，在1972年憑電影《蕩寇灘》嶄露頭角，雖然曾在1974年跟電影導演何藩拍攝電影，不過翌年王天林推薦加入TVB，先後拍過《小婦人》、《相見好》、《大報復》、《鬼咁夠運》等劇集，成為TVB的一線小生，不過在事業高峰期，于洋卻因為合約問題與TVB鬧翻，更一度被下令「永不錄用」。

于洋重提「永不錄用」的風波

近日于洋回港小休兼與老友們聚舊，期間接受楊紹鴻YouTube頻道的訪問，退休生活極寫意的于洋，狀態比拍劇時期還要好，重提「永不錄用」的風波，被讚有「吉士」于洋說：「唔係玩，因為我哋有合約精神，你講咗係咁就係咁，到期你又唔同我講續約，又要我拍，咁係冇沒可能，我咪叫出面價錢，要就要， 唔好話邊個搞邊個。」

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于洋因為「靠山」而逃出生天

于洋稱當時是拍《鬼咁夠運》，梁朝偉飾演他的兒子：「因為嗰啲揸FIT人寸，揸住雞毛當令箭，唔好同你傾又唔同你談，大安旨意你一定續約，咁係冇意思，所以我就照合約，使乜畀面呀，大家都咁高咁大，大佬我要付出，你出糧我，你唔要我咪唔做，冇所謂，因為嗰陣生活OK，唔擔憂。」 結果于洋被當時的老闆下令永不錄用，但最後因為「靠山」而逃出生天：「唔係有靠山，我哋係講理由，做人要始有終，你客客氣氣咪大家好，又招積，唔出聲，嗰陣後生血氣方剛，條氣咪唔順。況同嗰陣我嘅心態冇所謂，純粹係玩，有咪拍，冇咪唔拍。」

于洋退休後未有想過復出拍戲

于洋在70年曾移民加國開餐館維生，但因戲癮極深，最終決定一個人留港發展，當時他住窩打老道山，早期的住宅十多萬一個單位，移民時約六十萬，難怪于洋不愁衣食，可以加港兩邊走。于洋曾三度回TVB拍劇，80年代初在林嶺東及周潤發的游說下回港拍劇，90年代在「舊情人」薛家燕引薦下在劇集《真情》飾演「高山青」，結果一拍就拍了幾年：「喜戲人生。」于洋在2020年與TVB完約後決定退休：「而家年紀大，冇諗過拍戲，捱更抵夜年紀頂唔住，太辛苦喇，不如返去湊下孫，除非真係好好玩，唔辛苦都可以玩下。」

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于洋榮升爺爺擁有可愛混血孫兒

于洋與薛家燕是中學同學，薛家燕是當年的校花，本來曾有意追求，可惜受到薛媽媽的阻撓，所以多年只屬朋友。到了1998年，在薛家燕邀請下從加拿大回流香港，接拍TVB經典處境劇《真情》，憑「高山青」一角深入民心，此後，他長留香港拍劇，直至2020年約滿才正式退休。于洋與太太婚後育有兩子，現已榮升爺爺，擁有可愛的混血孫兒，于洋曾稱太太得悉他決定退休後經常說：「佢話我已一把年紀，要返去喇，本來叫佢一齊返嚟，但係佢唔坐得長途機，我好感激佢照顧頭家幾十年，佢從來唔擔心我一個人喺外面，佢話我老公後生乜嘢都見過，要走後生都走咗，對我好有信心。」