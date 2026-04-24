吳若希被冠「人妻戰鬥機」 每夜見不到老公爆「婚姻危機」 周家蔚自封唔投降的「航空母艦」連詩雅否認金像獎黑面 自認戲差：會努力練戲

吳若希、連詩雅及周家蔚今日出席TVB節目《夫妻肺片》錄影，吳若希在節目中做婚姻「求生教練」，她笑指被人冠以「人妻戰鬥機」稱號，而她認為夫妻相處並非只有遷就就可解決問題，有時候也要潑辣和不講道理，不過在旁的周家蔚就笑指自己是「航空母艦」，更叫大家可以去問老公洪天明，周家蔚指通常與老公會為教育小朋友方面出問題：「啲仔都踏入青春期，或者唔關啲仔事，係年紀大咗又踏入更年期，係會勁啲！（邊個投降？）我唔投降！」但她指平日與老公相處就好sweet和開心，不過若要她認錯就要睇情況，自己要先分析，可能會最終唔記得，吳若希即笑指以為自己戰鬥機已經好勁，自己今次大開眼界。

連詩雅自認未進化

至於結婚3年的連詩雅就自認未進化，聽完她們講後覺得也要先學嘢，提到早前她與老公陳家樂一起出席金像獎頒獎禮時，其中kiss cam環節時，因鏡頭對住陳家樂和廖子妤搞到她黑面，她解釋自己其實當刻是笑緊及想做深層次反應，不過自己的戲不好，之後會努力練戲。

吳若希澄清在大灣區買樓

另外，吳若希早前指在珠海買樓，後來被發現是中山，她指是在大灣區，而提到有玄學家是指她婚姻在秋天至明年上半年婚姻會有危機，吳若希坦言發現每到半夜都見不到老公何兆鴻（Alex），問她有沒有去廁所找老公？她即笑問：「係咪反而要擔心佢，其實佢唔係出軌係佢搵醫生，我盡量朝早睇吓佢沖咗廁未，或者一齊瞓時扚起check吓，不過佢仍然都係健壯。」而她也表示因為真愛，所以一直也相信老公。

