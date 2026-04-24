夜王丨譚旻萱拍親密場面鎖定許光漢：要全裸可考慮共諧連理 李芯駖自嘲門檻極低情慾戲首選梁朝偉

李芯駖和譚旻萱在《夜王》賀歲版的戲份被剪，她們都很開心戲份能在導演版重見天日，觀眾能在大銀幕欣賞很好，芯駖透露曾向導演提議，如戲份最終未能重見天日，也想當花絮來懷緬一下。

譚旻萱視被剪為演員工作一部分

譚旻萱認為戲份被剪是演員的工作性質之一，對於戲份被剪沒有不開心，演員是為觀眾服務，問到是否收足酬勞才不計較？她笑言不要講錢，芯駖以小朋友食糖作比喻，稱不讓小朋友食糖果會令他們不開心，但知道食得多不健康都會明白，「Cut左就適合在賀歲檔上映，的確有少少不開心，因為不能報答粉絲。」

兩人讚楊偲泳情慾戲唯美

她們都已經入場欣賞過導演版，指楊偲泳的情慾戲拍得很唯美，覺得可以更激烈，問到她們可接受類似的親密場面？譚旻萱表示如果劇本和導演都好就無所謂，對手是靚仔更好，何啟華也不錯，最重要是專業，問到可有心水對手？她說：「許光漢！（和他合作可全裸？）全裸未必，如果可以和他過人世可以考慮。」芯駖同樣表示劇本和班底專業最重要，講到對手，她指自己門檻低，稱很喜歡《色戒》的梁朝偉，被笑她的門檻真的很「低」，加上她下午在公司的周年午宴時提議梁業做韋小寶，但當要拍親密場面時，對手級數幾何跳，變成梁朝偉，範圍相當闊。