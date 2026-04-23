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D4vd被控謀殺14歲少女藏屍車內四個月 受害者死因曝光：身中兩刀穿透肝臟與肋骨

影視圈
更新時間：23:15 2026-04-23 HKT
發佈時間：23:15 2026-04-23 HKT

美國21歲饒舌歌手D4vd名下座駕去年9月被發現有一具遭肢解屍體，後來證實死者為14歲少女Celeste Rivas Hernandez。D4vd涉謀殺被捕，並於周一出庭應訊，他被控一級謀殺罪、與未滿14歲人士進行猥褻行為以及毀壞屍體罪均表示不認罪。據指2025年4月，D4vd邀請Celeste前往其荷里活山的住所，亦是她最後一次被人目擊仍然在世。男方涉嫌於去年4月23日殺害Celeste，隨後將其肢解，其遺體被放在車內長達4個月。

法醫裁定死因「多處穿透刺傷」 

洛杉磯縣法醫今日公布受害者Celeste的死因，該部門裁定Celeste「由不明利器造成的多處穿透刺傷」致死，並認定為他殺。雖然法醫部門早在去年12月就已完成相關檢驗，但法院先前核准洛杉磯市警局的申請，封存驗屍結果以避免干擾調查，直到今日法律禁令解除。報告指Celeste的遺體已嚴重腐化，眼睛顏色已分辨不到，其身上有「兩處穿透性傷口，邊緣光滑，可能代表受尖銳的物件傷害」，其上腹部的傷口穿透了肝臟。另一個傷口在左胸上，傷了她的肋骨。同時Celeste的「上下肢遭肢解」及「多處皮膚缺損」。

家人對死因報告感徹底崩潰

毒理報告則顯示死者體內對酒精、甲基安非他命（冰毒）、MDMA（搖頭丸）及苯二氮䓬類藥物（鎮靜劑類藥物）呈初步陽性反應。在第2次藥物篩檢中，甲基安非他命與合成鴉片類物質的結果因有「干擾物」無法判定，MDMA與苯二氮䓬類藥物則未被檢出。肝臟的毒理學測試顯示酒精含量偏低，但報告稱這可能是屍體死後化學變化所致，似乎並非致死因素。Celeste家人對於死因報告及調查結果，顯示她死狀可怕，感到徹底崩潰。

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