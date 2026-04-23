單文柔36歲生日 陳展鵬直言是全年度最大考牌 感謝小豬比幫手安排送驚喜

視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）近日低調搬新屋，適逢日前單文柔迎來36歲生日，一家三口簡單溫馨慶祝。不過，剛經歷搬屋「大工程」的單文柔似乎體力耗盡，她在社交平台宣佈「罷工」，將生日策劃重任全權交予寶貝女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）及老公負責，自己只想躺平休息。

陳展鵬預告下年做總策劃

陳展鵬在社交網分享了一段短片，片中見有一個極度誇張的大型蛋糕造型的氣球，他與囡囡小豬比為媽媽大唱生日歌，兩父女合拍度十足，其後，單文柔從氣球蛋糕跳出來，陳展鵬一度與老婆嘴對嘴親吻，相當甜蜜，陳展鵬笑言：「安排生日真係全年度最大考牌，好在有豬比做我屋企娛樂組組長，連呢個咁誇張嘅蛋糕都整埋出嚟。我負責同大家講：thanks thanks thanks 豬比！」陳展鵬更預告下年輪到他做總策劃：「不過講到明話，明年輪到我做總策劃，講到明唔好 ban ban ban到時再同大家匯報成績啦！」

單文柔生日想瞓覺或者按摩

而壽星女單文柔則在帖文中流露出搬家後的疲倦與幸福交織的心情，她分享寫道：「豬比生日喜歡 Party，陳總生日期待有新意，搬完屋真係唔想太攰同要我念（諗）太多，最想全日訓覺或者按摩。」她更感性表示，在踏入新一歲簡單便是福：「一家人齊齊整整，就是最好的人生儀式。感謝有你們陪我一起長大，每一年過得更踏實、更幸福記錄了快樂時刻，一起長大，一起變老！」