Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

單文柔36歲生日 陳展鵬直言是全年度最大考牌 感謝小豬比幫手安排送驚喜

影視圈
更新時間：20:15 2026-04-23 HKT
發佈時間：20:15 2026-04-23 HKT

視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）近日低調搬新屋，適逢日前單文柔迎來36歲生日，一家三口簡單溫馨慶祝。不過，剛經歷搬屋「大工程」的單文柔似乎體力耗盡，她在社交平台宣佈「罷工」，將生日策劃重任全權交予寶貝女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）及老公負責，自己只想躺平休息。

陳展鵬預告下年做總策劃

陳展鵬在社交網分享了一段短片，片中見有一個極度誇張的大型蛋糕造型的氣球，他與囡囡小豬比為媽媽大唱生日歌，兩父女合拍度十足，其後，單文柔從氣球蛋糕跳出來，陳展鵬一度與老婆嘴對嘴親吻，相當甜蜜，陳展鵬笑言：「安排生日真係全年度最大考牌，好在有豬比做我屋企娛樂組組長，連呢個咁誇張嘅蛋糕都整埋出嚟。我負責同大家講：thanks thanks thanks 豬比！」陳展鵬更預告下年輪到他做總策劃：「不過講到明話，明年輪到我做總策劃，講到明唔好 ban ban ban到時再同大家匯報成績啦！」

單文柔生日想瞓覺或者按摩

而壽星女單文柔則在帖文中流露出搬家後的疲倦與幸福交織的心情，她分享寫道：「豬比生日喜歡 Party，陳總生日期待有新意，搬完屋真係唔想太攰同要我念（諗）太多，最想全日訓覺或者按摩。」她更感性表示，在踏入新一歲簡單便是福：「一家人齊齊整整，就是最好的人生儀式。感謝有你們陪我一起長大，每一年過得更踏實、更幸福記錄了快樂時刻，一起長大，一起變老！」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
3小時前
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
03:06
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
影視圈
5小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
10小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
4小時前
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
02:56
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
9小時前
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
2026-04-22 16:16 HKT
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
ViuTV翻拍《悠長假期》　呂爵安演木村拓哉角色嗌好驚  李佳芯「超齡」演港版山口智子
ViuTV翻拍《悠長假期》　呂爵安演木村拓哉角色嗌好驚  李佳芯「超齡」演港版山口智子
影視圈
5小時前