63歲張立基離樂壇五年突強勢復出？ 曾遭情騙失7位數身家陷抑鬱走過鬼門關

63歲的張立基當年憑《Electric Girl》打響名堂，2021年卻宣布退休消息，兩年後曾客串ViuTV劇集《法與情》，之後未再露面。日前在會展舉行的博覽活動，張立基驚喜現身擔任表演嘉賓，一口氣獻唱三首經典快歌，帶來「經典回憶殺」。

張立基舞台魅力不減

張立基已有一段時間沒有露面，近日現身活動時，在舞台上風采依然，連唱《異性相吸》、《I like it》、《Electric Girl》三首快歌，狀態大勇表演勁歌熱舞，力證寶刀未老。從網上流出現場的影片所見，張立基戴上鴨舌帽及太陽眼鏡，打扮休閒，身形略較往日圓潤，全程笑容滿臉，精神不錯。

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張立基於1986年參加亞視第一屆《未來偶像爭霸戰》奪冠軍後入行，曾作歌視發展，直到1990年轉投TVB，推出《Electric Girl》一炮而紅，成為其經典之作。張立基的演藝生涯並非一帆風順，曾傳因感情問題而有精神問題，之後淡出幕前，直到2000年復出，由肥媽（Maria Cordero）擔任其經理人。但張立基在2021年因疫情停工，心灰意冷下揚言「不想70歲仍在唱《Electric Girl》」，宣布淡出樂壇。

張立基曾與葉玉卿拍拖

張立基曾與葉玉卿拍拖，其後遇上愛情騙子，慘遭呃走200萬積蓄，導致人財兩失，張立基曾在訪問中透露，在巨大打擊之下，試過吞下百粒藥物輕生，獲救後深陷抑鬱症困擾。張立基一度移居深圳生活多年，並在內地接登台工作，直至為照顧病母回港生活，才慢慢解開心結。張立基認識伴侶李亦菲（前名李鈺菲）後，二人相戀近20年，雖然未有註冊，但已視對方為終身伴侶，感情穩定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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