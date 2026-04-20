莫家淦潘梓峰投資七位數開匹克球場 爆姜濤肥仔譚詠麟曾到訪 黃日華唔投資怕陀衰家

莫家淦與潘梓峰在觀塘開設的匹克球場地正式開張，獲前輩黃日華、葉泓聲、黃建東等到場祝賀。莫家淦、潘梓峰與黃日華受訪，兩位老闆透露場地已試業多月，由4位拍檔投資7位數，12月起便接到生意，第一個月便獲正數營業額，令他們大有信心，不過回本未有想過太快，始終最大支出屬於租金。莫家淦透露場地可以24小時供大家使用，也有自助式及包場等安排，因此吸引到很多藝人朋友到場。

三台藝人來打波運動無分國界

因早前姜濤、梁業（肥仔）、陳庭欣以及譚詠麟也曾在此地打波，潘梓峰笑言：「很多人問會不會打波遇到姜濤？我也不知道，的確很多人打來問，是不是姜濤曾在過裡打波，我都不知道怎麼答，的確他有來過一次打波，也有人說幻想自己在這裡與校長打波。（請姜濤幫手撐場？）隨心，隨時歡迎他來玩。」又笑言三台都有藝人來打波，是一個很好的社交場地，運動無分國界。

莫家淦讚黃日華有天份

至於黃日華早前也來體驗過，全力支持兩位後輩，笑言靠他們指導球技，莫家淦讚黃日華有天份有資質，最重要是有體能，只要教他規則便可以，上場亦非常有型。黃日華表示會帶朋友來支持，身體力行推廣，也讚兩位老闆有眼光，問加入投資？黃日華笑言：「不好了，我會陀衰家、搭沉船！」他表示沒興趣投資，較喜歡安穩的生活。問到想開分店？莫家淦直言有，因收入令大家都有信心，坦言這項運動很受歡迎，感受到需求量巨大，但適合做球場的場地不多，今次鎖定交通方便的地區以及OL群眾，但這項運動小朋友長者都適合，令他們更有信心投資。