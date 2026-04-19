Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像獎2026丨資深副導演姚敏琦獲頒專業精神獎 憶述獲蕭芳芳提攜改寫人生

影視圈
更新時間：22:08 2026-04-19 HKT
發佈時間：22:08 2026-04-19 HKT

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊紅地氈（YouTube直播連結：https://www.youtube.com/@HongKongFilmAwards/streams），以及頒獎典禮盛況。《星島頭條》將直擊金像獎2026頒獎典禮各獎項得主的誕生。入行逾40年的資深副導演姚敏琦在金像獎2026上獲頒「專業精神獎」，肯定其多年來在片場默默耕耘的專業精神，由前商台高層俞琤（YT）頒獎。

姚敏琦參與電影近40部

人稱「大師兄」的資深副導演姚敏琦，於1982年以場記身份入行，從1984年為陳家蓀執導《奸人鬼》做場記開始，到晉升為副導演，1985年至2011年間，姚敏琦參與製作的電影近40部，當中包括《逃出珊瑚海》、《新精武門1991》、《92黑玫瑰對黑玫瑰》、《少林足球》、《証人》、《千機變》等經典作品。

相關閱讀：金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎4月19日舉行 一文睇清直播詳情、18個獎項完整提名名單

姚敏琦憑藉其出色的記憶力及一絲不苟的態度，迅速在行內建立口碑。作為副導演，姚敏琦最關鍵的工作是編寫詳盡的「菜單」（Call Sheet），將拍攝的千頭萬緒梳理得井井有條，讓導演以至整個團隊都能有所依據，是片場中不可或缺的靈魂人物。

姚敏琦棄DJ夢投身影圈

姚敏琦曾在訪問中，分享入行的契機，原來最初的夢想是成為一名電台DJ，卻因緣際會投身電影圈。姚敏琦特別感謝蕭芳芳，憶述當年自己僅是林亞珍電影中的一名小場記，卻獲得蕭芳芳的賞識與聘用，正因此次機會，徹底改變姚敏琦的人生軌跡，讓她踏上電影之路，姚敏琦對蕭芳芳心懷感激。

入行逾40年的資深副導演姚敏琦獲頒「專業精神獎」，她受訪時表示年輕時一直想做DJ，沒想到做了AD（副導演），一直D到現在，而今晚令姚敏琦最開心的是從俞琤手上接過獎項，笑言自己寫信打動她來頒獎：「我有她電話，節日會傳祝福訊息，但她從沒回覆，我們是空中交流，但最重要是她在重要的時候出來就得。」姚敏琦又說最欣賞俞琤轉數很快。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
影視圈
39分鐘前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
10小時前
金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 章子怡舒淇陳法拉高貴現身 古天樂宣萱「情侶檔」亮相
01:20
金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 章子怡舒淇陳法拉高貴現身 古天樂宣萱「情侶檔」亮相
影視圈
3小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
14小時前
金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家
金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家
影視圈
2小時前
定存攻略｜港元定存新客享4厘息 特選客3個月2.55厘 外幣定存優惠有8厘
定存攻略｜港元定存新客享4厘息 特選客3個月2.55厘 外幣定存優惠有8厘
投資理財
11小時前
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
影視圈
9小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
13小時前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
飲食
12小時前