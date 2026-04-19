金像獎2026丨資深副導演姚敏琦獲頒專業精神獎 憶述獲蕭芳芳提攜改寫人生

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊紅地氈（YouTube直播連結：https://www.youtube.com/@HongKongFilmAwards/streams），以及頒獎典禮盛況。《星島頭條》將直擊金像獎2026頒獎典禮各獎項得主的誕生。入行逾40年的資深副導演姚敏琦在金像獎2026上獲頒「專業精神獎」，肯定其多年來在片場默默耕耘的專業精神，由前商台高層俞琤（YT）頒獎。

姚敏琦參與電影近40部

人稱「大師兄」的資深副導演姚敏琦，於1982年以場記身份入行，從1984年為陳家蓀執導《奸人鬼》做場記開始，到晉升為副導演，1985年至2011年間，姚敏琦參與製作的電影近40部，當中包括《逃出珊瑚海》、《新精武門1991》、《92黑玫瑰對黑玫瑰》、《少林足球》、《証人》、《千機變》等經典作品。

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姚敏琦憑藉其出色的記憶力及一絲不苟的態度，迅速在行內建立口碑。作為副導演，姚敏琦最關鍵的工作是編寫詳盡的「菜單」（Call Sheet），將拍攝的千頭萬緒梳理得井井有條，讓導演以至整個團隊都能有所依據，是片場中不可或缺的靈魂人物。

姚敏琦棄DJ夢投身影圈

姚敏琦曾在訪問中，分享入行的契機，原來最初的夢想是成為一名電台DJ，卻因緣際會投身電影圈。姚敏琦特別感謝蕭芳芳，憶述當年自己僅是林亞珍電影中的一名小場記，卻獲得蕭芳芳的賞識與聘用，正因此次機會，徹底改變姚敏琦的人生軌跡，讓她踏上電影之路，姚敏琦對蕭芳芳心懷感激。

入行逾40年的資深副導演姚敏琦獲頒「專業精神獎」，她受訪時表示年輕時一直想做DJ，沒想到做了AD（副導演），一直D到現在，而今晚令姚敏琦最開心的是從俞琤手上接過獎項，笑言自己寫信打動她來頒獎：「我有她電話，節日會傳祝福訊息，但她從沒回覆，我們是空中交流，但最重要是她在重要的時候出來就得。」姚敏琦又說最欣賞俞琤轉數很快。