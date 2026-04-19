胡美儀旺角街頭用歌聲療癒情緒 受宏福苑火災啟發

香港人情緒問題日益嚴重，情感創傷往往無處釋放。資深演藝人兼心理治療師胡美儀突破傳統輔導模式，首次走上旺角街頭，為市民帶來一場別開生面的情緒支援活動，透過沉浸式的音樂與對話，打開眾人心扉，推廣心理健康。活動吸引逾百名市民參與，場面熱鬧。胡美儀表示：「這場接地氣的活動只是個開始，期望街頭成為一條充滿活水的河流，讓整座城市充滿生命力！

胡美儀藉歌詞鼓勵大家

胡美儀在活動中選唱鄧麗君經典名曲《漫步人生路》，結合「唱」與「談」的全新情緒輔導手法，向市民傳遞豁達、樂觀、積極的人生哲思。她藉歌詞鼓勵大家在漫長曲折的人生路上，不畏艱難，相伴前行，追求理想的同時享受當下美景，以歡笑面對挫折，始終對生活懷抱希望。這場名為「胡美儀與你『街頭』唱談、暢談」的活動，於昨日（18日）在人多稠密的旺角東火車站對出空地舉行。「活動當日我們提供了十個名額讓市民接受免費情緒輔導，想不到反應這麼熱烈！」胡美儀表示，雖然受限於時間與場地，效果依然理想。

胡美儀為市民提供情緒支援

胡美儀工作室首次以唱談方式為市民提供情緒支援，主要受大埔宏福苑火災事件啟發，她認為社會上有許多受情緒困擾的市民急需支援。自上月起已為搬遷至田灣邨的「宏福老友記」舉行每月一次的「宏福茶會」，分享其演藝人生。她說：「未來將每月舉辦一次茶聚，為宏福苑倖存者提供長達六個月的心理輔導，陪伴他們走過傷痛。」這次破天荒走入街頭，胡美儀坦言是基於過去七年從事情緒輔導的經驗。以往服務主要採一對一、小組或講座形式，成效有限，加上許多情緒受困者不願在人前表達感受，因此她希望走上街頭，以拋磚引玉的方式喚醒社會、市民與患者正視問題，共同尋求解決方法。