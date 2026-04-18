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吳慷仁被謝君豪真摑30巴要唞3天消腫 無關注主演內地劇收視遇滑鐵盧

影視圈
更新時間：21:45 2026-04-18 HKT
發佈時間：21:45 2026-04-18 HKT

吳慷仁、謝君豪、廖子妤及陳家樂（18日）出席電影《寒戰1994》宣傳活動，謝君豪在戲中是首富，與吳慷仁演父子，廖子妤及陳家樂飾演夫妻，而謝君豪、廖子妤則是兄妹關係。吳慷仁指加入《寒戰》感覺大好，形容「係一套好勁嘅電影」，謝君豪笑指細細個就睇《寒戰》第一集和續集，長大後可以加入這個大家庭，感到榮幸。吳慷仁指拍攝時好緊張，第一次全程講廣東話對白，需要集中精神。

謝君豪摑吳慷仁打到右手痛

謝君豪在戲中要掌摑吳慷仁，他指每take要打6巴，最少摑了吳慷仁30巴，「劇本寫明要摑佢6巴，但拍第一take打咗6巴，導演叫嚟多次，又6巴！『覺得幾好』、『可以更好』 ；轉機位……近鏡又各6巴，打咗30幾巴！我右手好痛，佢塊面就更加痛，打完紅咗又有少少腫。」稱電影劇組上下都贊成真打，「雖然打完手痛，同時好過癮好爽！」吳慷仁被打後要馬上敷冰袋，休息3天消腫，笑說：「第一下感受到佢心痛，第二巴就換我痛。」另外，吳慷仁參與演出的內地劇集《危險關係》，有指收視不似預期，他明言無關注，作為演員只有盡力去達到劇組的要求。

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