姜濤回應不小心駕駛罪成 親解冇掛P牌之謎：可能揸車嗰陣震跌咗 撞車後需「補鐘」

姜濤與劉德華（18日）一同現身愛心馬拉松活動，為慈善破天荒合作，更驚喜清唱了幾句經典歌曲《沒有翅膀的天使》。在分享MV拍攝趣事時，劉德華笑言最難忘的是因天雨路滑，與小朋友玩樂時不慎滑倒，但周圍的人卻逗趣地「扮睇唔到」。而姜濤則坦言，最初得知要與劉德華合作時，竟以為是AI生成影像，完全沒想到能親眼見到這位天王巨星。

姜濤回應被票控不小心駕駛罪

活動上，姜濤在熱身環節被司儀調侃「不要凸肚腩」時，他即低頭望向自己肚子的搞笑反應，引發全場笑聲。此前因暈車浪而缺席《CHILL CLUB》頒獎禮訪問的他解釋，近期因頻繁飛行及時差影響致身體不適，但強調「做得好開心」。對於早前被票控「不小心駕駛」、「沒有遵照交通燈指示」及「無掛P牌」三項罪名，合共罰款$2200，他首次公開回應，主動重提去年撞車事件，承諾會引以為鑑。至於P牌問題，他解釋：「印象中有掛P牌，可能揸車嗰陣震跌咗。」並透露新車雖已修好，但暫時「不敢再揸」，需要「補鐘」重拾信心，更笑言不捨得賣車：「屋企得我一個有車牌」，寧願泊在停車場欣賞。

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姜濤自小聽劉德華歌曲

談及這次與劉德華合作的寶貴經驗，姜濤形容前輩非常親切，讓他能放下緊張情緒，順利完成拍攝。他更把握機會向前輩請教，獲得劉德華金句「最重要做好自己」作為鼓勵。當被問到是否熟悉劉德華的經典金曲時，姜濤靦腆表示：「我細個有聽佢嘅歌。」至於是否會唱《獨自去偷歡》？他則笑著耍手擰頭說：「現在唱？唔好啦！」

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姜濤生日或將突襲「姜濤灣」？

本月底即將迎來27歲生日的姜濤，被問到正日會否現身「姜濤灣」與粉絲「姜糖」見面時，他賣關子地表示，過往曾因人潮太多而造成不便，但今年的生日活動或會再作決定，不排除有突襲的可能。此外，他憶述3月在美加巡演時，曾拒收粉絲送的「銀紙花」，並暖心呼籲：「收銀紙花唔係咁好，啲錢留返畀自己，或者捐出去做慈善。」

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姜濤預告MIRO見面祭將「無視規矩」

對於下月10日母親節當天舉行的「MIRO見面祭」，儘管活動規矩多多，姜濤卻霸氣預告：「唔緊要，我哋經常無視規矩...到時以大家開心為主。」盡顯寵粉本色。當再次被提及熱身時的「肚腩」話題，他幽默地望一望自己，笑說：「而家無嘛？我想有肚腩，冇就好失望，講笑！健康最重要。」至於早前揚言想練成Stanley（邱士縉）身形，他則笑稱：「我都唔記得有冇講過，我冇呢個膽量」，並透露現在的「正職」是打籃球，「歌手係副業」。

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姜濤籲給予張敬軒空間

另外，就城中熱議的張敬軒在社交平台unfollow大量朋友一事，姜濤表示有留意到自己同被unfollow。對此他從容回應，認為這是對方的個人自由，自己無法評論太多。被問及會否私下聯絡關心時，他成熟地表示：「最大關心係畀佢空間，唔好問太多，佢自己有打算。」透露兩人最近因各自忙碌而較少聯絡。活動結束後，姜濤走向粉絲區收禮物時，因粉絲過於熱情一度推跌鐵馬，幸好最終無人受傷。

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